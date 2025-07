नहीं बचेंगी दुश्मन की पनडुब्बियां... इंडियन नेवी के एंटी-सबमरीन रॉकेट सिस्टम ERASR का सफल परीक्षण

भारत ने अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. 23 जून से 7 जुलाई 2025 तक INS कवरत्ती युद्धपोत से एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ERASR) का यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया. यह पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने वाला कदम बताया है.

ERASR क्या है?

एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ERASR) एक स्वदेशी हथियार है, जिसे भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगे इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर (IRL) से दागा जाता है. यह रॉकेट विशेष रूप से पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है. यह ट्विन-रॉकेट मोटर कॉन्फिगरेशन के साथ आता है, जो इसे अलग-अलग दूरी तक सटीकता और स्थिरता के साथ हमला करने में सक्षम बनाता है.

इसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज भी है, जो पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है. यह फ्यूज रॉकेट को सही समय पर सही गहराई पर विस्फोट करने में मदद करता है, जिससे यह पनडुब्बियों के खिलाफ बेहद प्रभावी है.

The User trials of Extended Range Anti-Submarine Rocket (ERASR) have been successfully carried out from INS Kavaratti.



Raksha Mantri Shri @rajnathsingh congratulates DRDO, Indian Navy and the Industry involved in development and trials of the System. He has added that the… pic.twitter.com/T86pgEKNdX