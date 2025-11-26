अग्निवीर भर्ती में बंपर बढ़ोतरी... अब हर साल करीब 1 लाख नए अग्निवीर लाने की तैयारी

भारतीय थल सेना बहुत जल्द अग्निवीरों की भर्ती को लगभग दोगुना करने जा रही है. अगले भर्ती चक्र से हर साल करीब 1 लाख नए अग्निवीर लिए जाएंगे. अभी तकरीबन 3 साल पहले 2022 में सिर्फ 40 हजार अग्निवीर लिए गए थे, अब ये संख्या ढाई गुना होने वाली है.

क्यों इतनी बड़ी बढ़ोतरी?

थल सेना में इस समय करीब 1 लाख 80 हजार सैनिकों की कमी चल रही है. 2020-21 में कोरोना की वजह से दो साल तक भर्ती रुकी रही. हर साल 60-65 हजार जवान रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नए आ नहीं रहे थे. इसीलिए कमी हर साल 20-25 हजार बढ़ती गई. अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद भी कमी पूरी नहीं हुई.

अब तक कितने अग्निवीर आए?

2022 से 2025 के अंत तक कुल 1 लाख 75 हजार अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं या होने वाले हैं. लेकिन यह संख्या भी कमी पूरी करने के लिए काफी नहीं थी.

अगला प्लान क्या है?

अगले साल से हर साल करीब 1 लाख अग्निवीर भर्ती करने की तैयारी है. पहली बार 2026 दिसंबर से पुराने अग्निवीर रिटायर होना शुरू होंगे. इसलिए अब नए लड़कों को ज्यादा लेना जरूरी है ताकि संख्या बनी रहे. सेना के ट्रेनिंग सेंटरों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है ताकि एक साथ ज्यादा लड़कों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके.

सेना ने क्या कहा?

सेना के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि जितनी कमी है, उतनी भर्ती करेंगे. ट्रेनिंग की क्वालिटी बिल्कुल नहीं गिरने देंगे. जितने ट्रेनिंग सेंटर संभाल सकें, उतने अग्निवीर लेंगे.

अच्छी खबर युवाओं के लिए

अगर आप अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. अगले साल से मौके बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं.

