'पोर्न किंग' नाम से मशहूर शख्स ने 21 महिलाओं का किया रेप, गया जेल

किंग ऑफ पोर्न के नाम से मशहूर अमेरिकी एडल्ट स्टार रॉन जेरेमी पर 21 महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया है. जेरेमी फिलहाल जेल में हैं. अब उन पर रेप और सीरियस सेक्शुअल असॉल्ट के कुल 34 चार्जेज पर सुनवाई होनी है.

इसी बीच 69 साल के जेरेमी के खिलाफ गवाही देने वाली लियान यंग ने कई खुलासे किए हैं. लियान यंग ने बताया कि बात साल 2000 की है. वह अपनी दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में पार्टी कर रह थीं. इसी दौरान जेरेमी ने कई लोगों के सामने उनका रेप किया.

लियान के साथ यह घटना उनके दोस्तों के सामने ही हुई थी, बावजूद इसके उन्हें कहा गया कि जेरेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करवाएं क्योंकि ‘रॉन ऐसा ही है’.

द सन से बातचीत में लियान यंग ने कहा- इंडस्ट्री रॉन को बचाती थी और मुझे कहा गया था कि पुलिस उसकी जेब में रहती है. इसलिए शिकायत का कोई फायदा नहीं है. तब लोग रॉन को पूजते थे, पुरुष उन्हें भगवान मानते थे. लेकिन वह एक राक्षस था.

Porn King: The Rise and Fall of Ron Jeremy नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में 47 साल की पीड़िता लियान यंग ने कई और खुलासे किए हैं.

उन्होंने बताया कि एक पूर्व एडल्ट स्टार का रेप उनकी 21वीं बर्थडे के दिन किया गया था. 26 साल की दोस्ती के बाद महिला पर अटैक किया गया था.

लियान का मानना है कि ‘हजारों’ पीड़ित हैं और वे लोग अब तक सामने नहीं आए हैं. अपने साथ हुए घटना के बारे में लियान ने बताया कि तब वह 23 साल की थीं. वह एडल्ट इंडस्ट्री में काम करती थीं. घटना के दिन वह लॉस एंजेलिस के हाउस ऑफ ब्लूज क्लब में सहेलियों के साथ नाइट-आउट के लिए गई थीं.

उन्होंने बताया- मैं बियर पी रही थी, बैंड का परफॉर्मेंस देख रही थीं, मेरी सहेलियां आपस में बातचीत कर रही थीं. इसी दौरान मुझे पीछे से धक्का दिया गया, मेरा ड्रिंक गिर गया और अचानक मेरा रेप किया गया. फिर आरोपी भीड़ में गायब हो गया. मैं बस रोए जा रही थी. मैं बिल्कुल सदमे में थी.

साल 2000 में लियान ने छोड़ दी थी एडल्ट इंडस्ट्री

लियान ने इस मामले में न्याय के लिए करीब 2 दशक तक का इंतजार किया है. जेरेमी की गिरफ्तारी को उन्होंने खुशी का पल बताया. लेकिन जेल में रहने के बावजूद जेरेमी अब भी उनलोगों को काफी प्रताड़ित कर रहा है. जेरेमी ने सभी 21 पीड़ितों के लिए अलग-अलग ज्यूरी की मांग की है. इसके अलावा बीमारी का दावा कर वह लगातार ट्रायल के डेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है.

लियान ने कहा- पिछले दो साल से देरी पर देरी कर जेरेमी हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है. उसकी हरकतों ने 20 साल से मुझे कैद कर रखा है और वह अब भी हमें कंट्रोल कर रहा है. बता दें कि खुद पर हुए हमले के बाद लियान ने साल 2000 में एडल्ट इंडस्ट्री छोड़ दिया था.

कौन है जेरेमी?

जेरेमी का असली नाम रॉन हयात है. उन्होंने साल 1979 में एडल्ट करियर की शुरुआत की थी. एडल्ट मूवीज में काम करते हुए वह काफी पॉपुलर हो गए. सबसे ज्यादा पोर्न मूवीज करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है. उन्होंने 2000 हजार से ज्यादा एडल्ट मूवीज में काम किया है.

पूर्व पोर्न स्टार जिंजर लिन का मानना है कि जेरेमी ने सबसे पहले उनका रेप किया था. उन्होंने बताया कि साल 1983 में जेरेमी ने हवाई के एक होटल में उन पर अटैक किया था. तब वह एक बीच किनारे अपने मंगेतर के साथ 21वां जन्मदिन मना रही थीं. वह चेंज करने के लिए बाथरूम में गई थीं इसी दौरान जेरेमी ने उन पर हमला कर दिया था.

जिंजर लिन के आरोपों की वजह से उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था. लोगों ने एक्ट्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था. हालांकि, समय के साथ कई और महिलाएं सामने आने लगीं और जेरेमी के खिलाफ सेक्शुअल असॉल्ट के मामले बढ़ते गए.

जेरेमी पर कब शुरू हुई कार्रवाई?

साल 2017 में पहली बार जेरेमी के खिलाफ कोई खुलकर सामने आया था. तब यूट्यूबर जिंजर बैंक्स ने 10 मिनट का एक वीडियो क्लिप शेयर किया था. इसमें उन्होंने जेरेमी पर लगे रेप और सेक्शुअल असॉल्ट के मुख्य मामलों के बारे में बताया था.

तब LA Times ने इस मामले में जांच की थी. इसके बाद अमेरिकी प्रोसेक्यूटर्स ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया. अगस्त 2021 में जेरेमी की गिरफ्तारी हुई थी.