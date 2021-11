Sam D'Souza: कभी रडार पर रहने वाला सैम डिसूजा, कैसे बन गया NCB का मुखबिर, जानें पूरी कहानी

Who is Sam D'Souza: मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में सैम डिसूजा गवाह बना है, लेकिन एक वक्त वो एनसीबी की रडार पर था. एनसीबी से जुड़े सूत्रों ने आजतक को बताया कि सैम डिसूजा से मुंबई एनसीबी ने पूछताछ भी की थी, लेकिन बाद में वो एनसीबी का इन्फॉर्मर बन गया.

सैम डिसूजा वही व्यक्ति है जिसने एनसीबी अफसरों को सबसे पहले क्रूज पर ड्रग्स पार्टी की जानकारी दी थी. 1 अक्टूबर को डिसूजा ने एनसीबी के एक अफसर को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के बारे में बताया था, जिसके बाद एनसीबी ने कहा था कि कुछ इनपुट तो उनके पास भी हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो तो बताओ. इसके बाद डिसूजा ने क्रूज की तस्वीरें और तस्वीरों के साथ कुछ नंबर भेजे थे, जिसके बाद एनसीबी को उसकी बातों पर यकीन हुआ. इसके बाद ही छापेमारी को अंजाम दिया गया.

सूत्रों ने ये भी बताया कि छापेमारी में मदद करने के लिए सैम डिसूजा ने गोसावी और प्रभाकर को एनसीबी के अफसरों से ये कह कर मिलवाया था कि ये दोनों मदद करेंगे. 2 अक्टूबर को गोसावी और प्रभाकर ने एनसीबी के अफसरों से मुलाकात की और बताया कि इस रेड में मदद के लिए वो सीधे अहमदाबाद से आए हैं. हालांकि, छापेमारी के बाद गोसावी, प्रभाकर और सैम के कारनामे सामने आने लगे, जिससे एनसीबी की फजीहत होने लगी.

ऐसे NCB का इन्फॉर्मर बन गया डिसूजा

इसी साल मुंबई एनसीबी ने मुंबई पुलिस के एसीपी के बेटे को कमर्शियल क्वांटिटी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था. एसीपी के बेटे का नाम श्रेयस केंजले था. ड्रग श्रेयस के घर से बरामद हुई थी. इसी केस की तहकीकात में कई आरोपियों के मोबाइल खंगालने के बाद सैम डिसूजा के बारे में एनसीबी को जानकारी मिली थी जिसके बाद सैम डिसूजा को एनसीबी ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था.

इस केस की जांच के दौरान सैम डिसूजा का मोबाइल फोन खंगाला गया लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले. इसके बाद डिसूजा को इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो ड्रग के खिलाफ लड़ाई में एनसीबी की मदद करेगा और जानकारी देगा. बाद में सैम डिसूजा एनसीबी का मुखबिर बन गया.

क्या सामने आ गया सैम डिसूजा?

क्रूज ड्रग्स केस में जारी विवाद के बीच एक न्यूज चैनल ने सैम डिसूजा से बातचीत का दावा किया था. हालांकि, महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दावा किया है कि जो सामने आया है वो सैम डिसूजा नहीं, बल्कि सैनविल डिसूजा है.

This Man is not Sam D'Souza, his real name is Sanville Steanley D'souza pic.twitter.com/WotdHJCFCe