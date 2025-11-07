वेंडर्स को भुगतान नहीं किया, दिखाए फर्जी खर्च... शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी केस में EOW को मिले नए सबूत

फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड केस में नए खुलासे हुए हैं. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को जांच में नए सबूत मिले हैं, जिनके मुताबिक शिल्पा और उनके पति की कंपनी ने वेंडर्स को भुगतान नहीं किया और फर्जी खर्च दिखाए.

EOW का दावा है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ फंड डायवर्जन के ठोस सबूत मिले हैं. ईओडब्ल्यू अब थर्ड पार्टी फोरेंसिक ऑडिट कराने की तैयारी में है, जिससे पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया? इसकी सटीक जानकारी हासिल की जा सके. शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 2015 में एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था.

इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है. ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक अब तक की जांच और दर्ज किए गए बयानों से फंड डायवर्जन के संकेत मिल रहे हैं. कारोबारी दीपक कोठारी की NBFC से लिए गए लोन की रकम बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अन्य संबद्ध कंपनियों में ट्रांसफर की गई. यह फंड सतयुग गोल्ड, विआन इंडस्ट्रीज, एसेंशियल बल्क कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और स्टेटमेंट मीडिया जैसी कंपनियों में ट्रांसफर किए जाने की संभावना है.

आरोप है कि इन फंड डायवर्जन को विदेश यात्राएं, प्रसारण शुल्क, वेयरहाउसिंग और ऑफिस खर्च के रूप में दिखाया गया. ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का दावा है कि जांच में यह भी सामने आया है कि बेस्ट डील टीवी से जुड़े कई वेंडर्स को भुगतान नहीं किया गया, जिनमें एक कूरियर कंपनी के साथ ही मीडिया सॉल्यूशन फर्म भी शामिल है. वहीं, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी ने दावा किया था कि सभी देनदारियां पूरी कर दी गई हैं. ईओडब्ल्यू अब इन कंपनियों के कर्मचारियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है.

गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने इस मामले में राज कुंद्रा से पांच घंटे तक पूछताछ की थी. राज कुंद्रा ने पूछताछ के दौरान जानकारी दी थी कि यह रकम लोन के रूप में ली गई थी, लेकिन बाद में इसे इक्विटी में बदल दिया गया. कुंद्रा ने दावा किया कि 20 करोड़ रुपये ब्रॉडकास्टिंग फीस, सेलेब्रिटी एंडोर्समेंट और प्रमोशन पर खर्च किए गए थे. उन्होंने जांच एजेंसी को यह भी जानकारी दी थी कि बिपाशा बसु और नेहा धूपिया जैसी अभिनेत्रियों को विज्ञापन के लिए भुगतान किया गया. राज कुंद्रा ने इसके समर्थन में फोटो भी एजेंसी को सौंपे थे.

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों की मानें तो फंड फ्लो में कई खामियां मिली हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेस्ट डील टीवी की प्रमुख शेयर होल्डर होने के बावजूद शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से 15 करोड़ रुपये की सेलिब्रिटी फीस ली. इसे भी कंपनी के खर्च में दिखाया गया. शिल्पा ने इसे लेकर सफाई दी थी कि यह भुगतान उन्हें एक ऐड एजेंसी के माध्यम से बतौर मॉडल किया गया था. अधिकारियों का यह भी कहना है कि एनबीएफसी को इक्विटी शेयर देने से पहले किसी प्रकार का वैल्यूएशन एक्सरसाइज नहीं किया गया.

राज कुंद्रा ने सफाई देते हुए कहा था कि नोटबंदी के बाद बेस्ट डील टीवी को भारी नुकसान हुआ. कंपनी का ज्यादातर कारोबार कैश ऑन डिलीवरी पर बेस्ड था और इसे बंद करना पड़ा. उन्होंने यह भी कहा था कि प्रमोशनल वीडियो और अन्य चीजें पोर्नोग्राफी केस की जांच के दौरान साइबर क्राइम सेल ने पहले ही जब्त कर ली थी. राज के इस दावे की भी ईओडब्ल्यू पड़ताल कर रही है.

