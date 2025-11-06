scorecardresearch
 

Feedback

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों को EOW का समन, 60 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में होगी पूछताछ

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच तेज कर दी है. EOW ने अब इनकी कंपनी से जुड़े चार कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए समन किया है.

Advertisement
X
धोखाधड़ी मामले पर बोले राज कुंद्रा (Photo: Instagram @theshilpashetty)
धोखाधड़ी मामले पर बोले राज कुंद्रा (Photo: Instagram @theshilpashetty)

एक व्यवसायी के साथ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चार कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन दिया है.

इन चार में से एक कर्मचारी ने ईओडब्ल्यू के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज भी करा दिया है. ईओडब्ल्यू ने अन्य तीन कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है. मुंबई पुलिस की EOW अब इस केस की मनी ट्रेल को जोड़ने में जुटी है. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि राज कुंद्रा की कंपनी में खर्च और निवेश के दावे कितने सही हैं और क्या वास्तव में कंपनी के पास 60 करोड़ रुपये के निवेश को सही ठहराने लायक कारोबार था?

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते एक कर्मचारी का बयान दर्ज किया जा चुका है. अन्य तीन कर्मचारियों को जल्द बुलाया गया है. इन कर्मचारियों से पूछताछ में जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई कंपनी के दफ्तर की फर्निशिंग पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जैसा राज कुंद्रा ने दावा किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Celebs wish Shahrukh Khan 60th birthday
60 साल के हुए शाहरुख, बॉलीवुड ने मनाया जश्न, अक्षय-काजोल ने यूं दी बधाई 
Shilpa Shetty
एयरपोर्ट पर स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट हुईं Shilpa Shetty 
Govinda
Film Wrap: मिस्ट्री गर्ल संग दिखे गोविंदा, 42 साल की एक्ट्रेस रचाएगी बिजनेसमैन से शादी? 
Shilpa Shetty
'पहले 60 करोड़ जमा करो, फिर विदेश जाना' शिल्पा पर कोर्ट सख्त 
Shilpa Shetty
ब्लैक आउटफिट में छाईं Shilpa Shetty! 
Advertisement

यह भी पढ़ें: राज कुंद्रा से 60 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में 5 घंटे तक पूछताछ, शिल्पा शेट्टी के बयान भी होंगे दर्ज

ईओडब्ल्यू की पूछताछ में फोकस इस बात पर भी है कि कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाता था. कंपनी के कर्मचारियों के वेतन की रकम कमाई से आती थी या किसी अन्य स्रोत से? क्या कंपनी के पास वास्तव में उतने ऑर्डर थे, जितने का ऑर्डर बताकर 60 करोड़ रुपये का निवेश लिया गया था?

यह भी पढ़ें: राज कुंद्रा ने किया 60 करोड़ का फ्रॉड? बोले- कुछ गलत नहीं किया...

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक राज कुंद्रा की कंपनी से जुड़े प्रोडक्ट सप्लायर, विज्ञापनदाताओं से भी पूछताछ की जाएगी, जिससे यह पता किया जा सके कि कंपनी की कमाई और खर्च के बीच इतना अंतर कैसे आ रहा था. अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों और अन्य से पूछताछ के बाद जरूरत पड़ी तो राज कुंद्रा को दोबारा समन जारी कर फिर से पूछताछ भी की जा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement