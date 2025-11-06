शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों को EOW का समन, 60 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में होगी पूछताछ

एक व्यवसायी के साथ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चार कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन दिया है.

इन चार में से एक कर्मचारी ने ईओडब्ल्यू के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज भी करा दिया है. ईओडब्ल्यू ने अन्य तीन कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है. मुंबई पुलिस की EOW अब इस केस की मनी ट्रेल को जोड़ने में जुटी है. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि राज कुंद्रा की कंपनी में खर्च और निवेश के दावे कितने सही हैं और क्या वास्तव में कंपनी के पास 60 करोड़ रुपये के निवेश को सही ठहराने लायक कारोबार था?

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते एक कर्मचारी का बयान दर्ज किया जा चुका है. अन्य तीन कर्मचारियों को जल्द बुलाया गया है. इन कर्मचारियों से पूछताछ में जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई कंपनी के दफ्तर की फर्निशिंग पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जैसा राज कुंद्रा ने दावा किया है.

ईओडब्ल्यू की पूछताछ में फोकस इस बात पर भी है कि कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाता था. कंपनी के कर्मचारियों के वेतन की रकम कमाई से आती थी या किसी अन्य स्रोत से? क्या कंपनी के पास वास्तव में उतने ऑर्डर थे, जितने का ऑर्डर बताकर 60 करोड़ रुपये का निवेश लिया गया था?

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक राज कुंद्रा की कंपनी से जुड़े प्रोडक्ट सप्लायर, विज्ञापनदाताओं से भी पूछताछ की जाएगी, जिससे यह पता किया जा सके कि कंपनी की कमाई और खर्च के बीच इतना अंतर कैसे आ रहा था. अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों और अन्य से पूछताछ के बाद जरूरत पड़ी तो राज कुंद्रा को दोबारा समन जारी कर फिर से पूछताछ भी की जा सकती है.

