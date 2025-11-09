scorecardresearch
 

Feedback

ISKP आतंकी मॉड्यूल केस: तीनों संदिग्धों से पूछताछ करेगी UPATS, लखनऊ-अहमदाबाद में हुई थी रेकी

गुजरात पुलिस ने एक ऐसे 'डॉक्टर' की गिरफ्तारी की है, जो रिसिन जैसे घातक केमिकल जहर से भारत में तबाही मचाने की तैयारी में था. हैदराबाद से लेकर लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद तक उसकी साजिश के तार फैले हुए थे. ISKP मॉड्यूल से जुड़ा यह नेटवर्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान से निर्देश ले रहा था.

Advertisement
X
चीन से MBBS कर भारत में बना रहा था रिसिन जहर, दिल्ली-लखनऊ में करना था धमाका. (File Photo: ITG)
चीन से MBBS कर भारत में बना रहा था रिसिन जहर, दिल्ली-लखनऊ में करना था धमाका. (File Photo: ITG)

देश में आतंक का एक नया और खौफनाक चेहरा सामने आया है. गुजरात पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने शनिवार को अहमदाबाद में एक खतरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है. गिरफ्त में आए तीन संदिग्ध आतंकियों में से एक डॉक्टर है, जो जिंदगी नहीं मौत की दवा बना रहा था. इन तीनों में दो संदिग्ध आतंकी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और शामली के रहने वाले हैं.   

पुलिस की पूछताछ में तीनों ने कबूल किया है कि उन्होंने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के कई इलाकों की रेकी की थी. इस सूचना के सामने आने के बाद यूपी एटीएस की टीम अहमदाबाद पहुंच रही है, ताकि लखनऊ, लखीमपुर और शामली कनेक्शन की कड़ियों की पड़ताल की जा सके. यूपी पुलिस ये जांच करेगी कि लखनऊ में तीनों ने किन इलाकों की रेकी की और किसके संपर्क में आए थे.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इनकी सक्रियता फरवरी 2024 से बढ़ी थी. उनकी फंडिंग का स्रोत संदिग्ध चैनलों से ट्रेस हो रहा है. गुजरात ATS DIG सुनील जोशी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद, मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम और आजाद सुलेमान शेख के रूप में हुई है. इन तीनों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में संवेदनशील जगहों की रेकी की थी.

सम्बंधित ख़बरें

ailed Scammer sends threat mail to Allahabad HC judge
जेल से जज को जान से मारने की धमकी... 3700 करोड़ के स्कैमर ने भेजा ईमेल, ऐसे हुआ साजिश का खुलासा 
woman and lover get life imprisonment for husband murder agra
2 बेटों की गवाही, 5 साल की सुनवाई और उम्रकैद... कातिल बीवी की करतूत का ऐसे हुआ पर्दाफाश 
Dr. Adil Ahmed Rathar arrested from Saharanpur (Photo- ITG)
4 अक्टूबर को शादी, फिर सीधे जेल! हनीमून से पहले सहारनपुर के डॉक्टर अदील गिरफ्तार  
Suspended Kanpur DSP Rishikant Shukla (File photo)
कभी अपराधियों में था नाम का खौफ, कैसे 100 करोड़ के करप्शन में फंसे ऋषिकांत शुक्ला?  
Theft at liquor shop in Kanpur (Photo- ITG)
कानपुर का 'शराब चोर' कपल, दुकान से सस्ती बोतल खरीदते, महंगी कर देते पार 
Advertisement

'डॉक्टर' अहमद मोहिउद्दीन सैयद चीन से MBBS की डिग्री लेकर लौटा था. वापस आने के बाद से भारत में रिसिन नामक बेहद जहरीला केमिकल तैयार करने में जुटा था. रिसिन को कुछ मिलीग्राम मात्रा में भी इंसान की जान लेने के लिए काफी माना जाता है. तीनों पर आरोप है कि वे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस (ISKP) के मॉड्यूल के लिए काम कर रहे थे. सीमा पार से ड्रोन के ज़रिए हथियारों की सप्लाई होती थी.

पुलिस की जांच में सामने आया कि इनका हैंडलर अबू खदीजा, अफगानिस्तान का रहने वाला था, जो ISKP से सीधे जुड़ा था. पाकिस्तान के कई नेटवर्क से संपर्क में था. 7 नवंबर को गांधीनगर के अडालज इलाके में ATS ने डॉक्टर को हथियारों और जहरीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया. उसके पास से दो ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और चार लीटर अरंडी का तेल बरामद किया गया.

डीआईजी के मुताबिक, अहमद मोहिउद्दीन सैयद रिसिन बनाने की तैयारी में था. यह ऐसा केमिकल जहर है, जो अरंडी के बीजों की प्रोसेसिंग से निकले वेस्ट मटीरियल से तैयार किया जाता है. उसने इसके लिए जरूरी उपकरण और केमिकल खरीद लिए गए थे और शुरुआती प्रोसेसिंग भी शुरू कर दी गई थी. तीनों आरोपी सोशल मीडिया के ज़रिए आए और धीरे-धीरे कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़ गए.

Advertisement

डॉक्टर के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम  लखीमपुर खीरी के निघासन और आजाद सुलेमान शेख शामली के कैराना का रहने वाले हैं. दोनों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार खरीदकर सैयद को सप्लाई किए, जिसका सबूत उनके मोबाइल डेटा से मिला है. यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों के हैंडलर अबू खदीजा ने पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के ज़रिए हथियार भेजे. 

ATS ने तीन मोबाइल फोन और दो लैपटॉप भी बरामद किए हैं, जिनमें एन्क्रिप्टेड चैट और अंतरराष्ट्रीय कॉल लॉग मिले हैं. तीनों आरोपियों पर UAPA, भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. डॉक्टर को 17 नवंबर तक ATS रिमांड पर भेजा गया है. ATS अब सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर इस आतंकी नेटवर्क की इंटरनेशनल चेन को विस्तार से खंगाल रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement