पंजाबः पठानकोट में आर्मी कैम्प के पास ग्रेनेड ब्लास्ट, जम्मू हाइवे पर जगह-जगह नाकाबंदी

पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैम्प के पास ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है. हालांकि, इस हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस को आर्मी कैम्प के त्रिवेणी गेट के बाहर ग्रेनेड के कुछ टुकड़े मिले हैं. आर्मी कैम्प के बाहर ग्रेनेड ब्लास्ट का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं.

बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट देर रात हुआ है. हालांकि, अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है. इस घटना के बाद पूरे पठानकोट में अलर्ट जारी कर दिया है. नाकों पर तलाशी ली जा रही है.

पठानकोट के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने ग्रेनेड ब्लास्ट होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि आर्मी कैम्प के त्रिवेणी गेट के पास ये ब्लास्ट हुआ है. इस मामले में जांच जारी है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे.

Punjab | A grenade blast took place near Triveni Gate of an Army camp in Pathankot. Further investigation is underway. CCTVs footage will be probed: SSP Pathankot, Surendra Lamba pic.twitter.com/NsVSQxz0eF