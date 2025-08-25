टॉर्चर, जलाकर हत्या, फिर पति विपिन भाटी का 'हाफ एनकाउंटर'... लेकिन निक्की केस में अभी भी अधूरा है इंसाफ

Greater Noida Nikki Murder Case: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए हुई निक्की की हत्या के सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं. एक दिन पहले पुलिस ने आरोपी पति विपिन का एनकाउंटर किया. फिर विपिन की मां को धर दबोचा. कई जगहों पर छापेमारी के बाद आरोपी विपिन का भाई भी गिरफ्तार हो गया. आरोपी यानि निक्की के ससुर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है. इस केस में अब सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि विपिन कह रहा है कि उसने निक्की को नहीं मारा. और उसके माता-पिता यानी निक्की के सास-ससुर दोनों ही वारदात के वक्त घर से बाहर होने का हवाला दे रहे हैं. तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निक्की को जलाया किसने?

निक्की के बेटे, उसके परिवार वालों के कई बयान सामने आए हैं. लेकिन इस बीच ये सवाल अब भी उलझा हुआ है कि क्या दहेज का लालच ही निक्की की हत्या की वजह बना. क्या मर्सिडीज कार ना देना उसकी मौत की वजह बन गया. या इस खौफनाक मर्डर के पीछे की गुत्थी कुछ और है. पुलिस की तफ्तीश जारी है. इस तफ्तीश के बीच कई सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है.

निक्की मर्डर केस की जांच के बीच एक नया खुलासा हुआ है. पता चला है कि निक्की और उसकी बहन कंचन के रील बनाने को लेकर घर में काफी विवाद होता था. अब पुलिस विवाद के एक एंगल से भी केस की जांच कर रही है. पूरे समाज को झकझोर देने वाले ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड के जिन-जिन आरोपियों की पुलिस को तलाश थी. वो सभी अब कानून के शिकंजे में हैं. निक्की के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं. बेटी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगा रहे हैं.

उधर, पुलिस इस बात की तफ्तीश में लगी है कि आखिर निक्की की हत्या की असल वजह क्या है. क्या दहेज की लिए ही उसे जलाकर मार दिया गया या इस हत्या की वजह कुछ और ही है. पुलिस की पड़ताल के बीच निक्की मर्डर केस में अब एक और खुलासा हुआ है. निक्की की बहन चंचल की इंस्ट्राग्राम प्रोफाइल देखकर पता चलता है कि चंचल और निक्की दोनों वीडियो और रील बनाती थीं. दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती थीं. सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि रील और ब्यूटी पार्लर को लेकर ससुराल में विवाद होता था.

बताया जा रहा है कि आरोपी विपिन और उसके भाई को रील बनाने से ऐतराज था और इन वीडियो को लेकर 11 फरवरी को घर में झगड़ा भी हुआ था. हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों बहने मायकें चली गईं थीं. हालांकि फिर 18 मार्च को दोनों पक्षों में बातचीत हुई. पंचायत बैठी. दोनों बहनों ने रील ना बनाने की बात कही. लेकिन ससुराल वापस आने के बाद दोनों फिर से रील बनानी शुरू कर दी और ब्यूटी पार्लर भी शुरू किया. जिस पर ससुराल में फिर हंगामा हुआ. इस खुलासे के बाद पुलिस अब इस एंगल से निक्की मर्डर केस की पड़ताल कर रही है, ताकि हत्या की असल वजहों का पता चल सके.

सूत्र का कहना है कि निक्की मर्डर केस के आरोप में गिरफ्तार ससुर ने पूछताछ में बताया कि वो घर पर नहीं था. वारदात के वक्त सास बोल रही है वो किसी काम से गई थी. पुलिस अब CCTV और इलेट्रॉनिक सबूतों के जरिए सच्चाई का पता लगाने में जुटी है. CDR लोकेशन भी सबकी खंगाली जा रही है, जिस से सच सामने आएगा कि कौन-कौन कहां था.

निक्की मर्डर केस में संज्ञान लेते हुए NCW ने DGP को पत्र लिखकर 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी हैं. साथ ही पीड़िता के परिजनों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.

निक्की मर्डर केस में चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस चारों से पूछताछ कर केस की पड़ताल में जुटी है. ये एक ऐसा मर्डर है, जिसने हर किसी को दहशत से भर दिया है. जिस किसी ने भी कत्ल के बाद निक्की की तस्वीरों को देखा वो खौफ में आ गया. क्योंकि उन तस्वीरों में जुल्म है. ज्यादती है और सबसे बड़ा जुर्म यानि मर्डर है. इस मर्डर के पीछे वजह बताई जा रही है दहेज.

दरअसल, 26 साल की निक्की को ससुराल वालों जिंदा जलाकर मार डाला. बताया जा रहा है कि उससे मारपीट और हमले का सिलसिला तो शादी के बाद ही शुरू हो गया था. लेकिन बीते कुछ समय से ससुराल वाले अपनी सारी सीमांए लांघने लगे थे. निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि दहेज के लालच में निक्की के ससुराल वाले उसकी पिटाई करते थे. उस पर और दहेज लाने का दबाव बनाते थे. निक्की की हत्या के आरोपी पति का पुलिस ने एनकाउंटर किया है. उससे पैर में गोली लगी है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. निक्की के परिवार में मातम पसरा हुआ है. पूरा परिवार गम और आक्रोश से भरा हुआ.

ग्रेटर नोएडा के रूपबास गांव की रहने वाली निक्की की शादी दिसंबर 2016 में पास के सिरसा गांव में रहने वाले विपिन से हुई थी. विपिन के ही भाई रोहित से निक्की की बहन कंचन से हुई थी. निक्की के परिवार में शादी में स्कॉर्पियो समेत भारी भरकम दहेज दिया. लेकिन शादी होते ही और दहेज के साथ निक्की को प्रताड़ित करने का अंतहीन दौर शुरू हो गया.

दोनों बहनों से कई बार मारपीट की गई. कई बार पंचायत ने समझौता भी कराया. लेकिन 21 अगस्त को जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया. निक्की का पति 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है. जेल जाने से पहले जब मीडिया ने उससे सवाल किया कि तो सभी आरोपों से वो मुकर गया. उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं क्योंकि उसने निक्की को नहीं मारा.

निक्की पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मार डाला गया. आजतक से बातचीत में निक्की के पिता ने कहा कि निक्की के पति विपिन भाटी के अवैध संबंध भी थे. निक्की के परिवार वाले दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं और उनका दावा है कि ससुराल के सभी सदस्य इस वारदात में शामिल हैं. हालांकि गिरफ्तारी के बाद अब निक्की के सास और ससुर की ओर से कुछ और दावा किया जा रहा है.

निक्की के कत्ल की खौफनाक वारदात की पड़ताल जारी है. गिरफ्तार किए जा चुके सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है. स बीच दोनों पक्षों के अलग-अलग बयानों से केस की गुत्थी उलझी हुई है. निक्की का परिवार दहेज की खातिर हत्या की बात कह रहा है. आरोप है कि लगातार बेटी पर दहेज के लिए दवाब बनाया जाता था और उसके संग मारपीट की जाती थी. लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसे जलाकर मार डाला गया.

निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि उसका पूरा ससुराल इस वारदात में शामिल है. लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है. उसके मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद निक्की के ससुर सत्यवीर ने बताया कि वारदात के बाद वो घर पर ही नहीं था. सास का कहना है कि वो किसी काम से घर से बाहर गई थी. इन दोनों की गवाही निक्की की बहन और उसके परिवार वालों के आरोपों से मेल नहीं खा रही है.

लिहाजा, अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रही है. इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से सच्चाई का पता लगाने में जुटी है. सभी आरोपियों की CDR लोकेशन भी खंगाली जा रही है. ताकि ये पता चल सके कि वारदात के वक्त कौन कौन कहां मौजूद था. कौन सच या झूठ बोल रहा है. ग्रेटर नोएडा की निक्की को जलाकर मारने की तस्वीरें देखकर हर कोई सन्न रह गया. दहेज के लिए आरोपों के बाद ससुराल वालों पर सख्त एक्शन की मांग उठी है. अब पुलिस एक-एक बयान और सबूतों की पड़ताल कर रही है. ताकि इस खौफनाक हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके.

(ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी का इनपुट)

