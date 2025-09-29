'ऐसा लग रहा था, जैसे बिहार हिल गया...',गोपाल खेमका मर्डर केस का उल्लेख कर क्यों बोले DGP विनय कुमार

इंडिया टुडे ग्रुप के आयोजन स्टेट ऑफ स्टेट बिहार बिहार फर्स्ट कार्यक्रम में सोमवार को बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार और बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के एडीजी कुंदन कृष्णन ने शिरकत की. बिहार पुलिस के प्रमुख विनय कुमार और बिहार एसटीएफ के एडीजी कुंदन कृष्णन ने बिहार में अपराध और नार्कोटिक्स से लेकर भविष्य की योजनाओं तक, खुलकर बात की.

बिहार में अपराध की दर नेशनल एवरेज से कम हैं, लेकिन धारणा नहीं बदली. इसे लेकर सवाल पर डीजीपी ने कहा कि बिहार में मुख्य रूप से किडनैपिंग के केस ज्यादा होते थे, इस पर बहुत हद तक नियंत्रण हो गया है. उन्होंने कहा कि अभी कुछ कैसेज हो रहे हैं, उनका तीन से छह घंटे में खुलासा हो जा रहा है. पहले दो हजार डकैती के केस सालाना होते थे, जो अब सौ-दो सौ ही रह गया है.

उन्होंने नक्सलिज्म के क्षेत्र में भी हमने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं. पुलिस की कैजुअलिटी शून्य है. बिहार डीजीपी ने कहा कि जो पूर्व नक्सली हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुरानी लैंडमाइंस को भी चिह्नित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड से सटे छह जिलों में हम निगरानी रख रहे हैं, हालांकि यहां भी कोई घटना नहीं हो रही.

बिहार डीजीपी ने कहा कि हत्या की घटनाएं पहले पांच हजार के आसपास सालाना रहती थीं, यह अब 2500 सालाना के आसपास है. क्राइम रेट बहुत कम हो गया है. उन्होंने कहा एक-एक क्राइम को हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं, अपराधियों को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस साल जितने भी चर्चित कांड हुए हैं, उनमें हमने ट्रायल शुरू करा दिए हैं.

बिहार डीजीपी ने आरा के तनिष्क शोरूम लूटकांड से लेकर पटना के जीवा ज्वेलर्स लूटकांड और गोपाल खेमका हत्याकांड तक, केस गिनाए और कहा कि इन सभी में ट्रायल शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि 12 साल की एक किशोरी के साथ रेप के मामले में हमने सजा करा दी है रिकॉर्ड समय में. बिहार डीजीपी ने कहा कि आंकड़ों में परिदृश्य बदला है. हां, अपराध की प्रवृत्ति बदली है.

विनय कुमार ने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी सीआईडी कर रही है. हर जिले में सीआईडी मुकदमों पर नजर रख रही है और चार्जशीट समय पर दाखिल हो रही है और सजा भी हो रही है. उन्होंने कुछ मामलों के उदाहरण गिनाए. विनय कुमार ने गोपाल खेमका म्रर्डर केस का उल्लेख करते हुए कहा कि चर्चित कांड था. ऐसा लग रहा था जैसे बिहार हिल गया. तनिष्क के शोरूम में हुई लूट के मामले में हमने लूट का पूरा माल बरामद किया. हमने इन मामलों में न सिर्फ बिहार, दूसरे राज्यों से भी दो दर्जन से अधिक अपराधियों को पकड़ा.

एसटीएफ के एडीजी ने गिनाए अपराधियों को हुई सजा के आंकड़े

बिहार एसटीएफ के एडीजी कुंदन कृष्णन ने एसटीएफ गठन के समय की परिस्थितियों को जिक्र करते हुए कहा कि तब उद्देश्य नक्सलवाद से लड़ना था. हम इसमें सफल रहे हैं और अब यह महज छह जिलों तक सिमट कर रह गया है. उन्होंने अपहरण से लेकर हथियारबंद गिरोह तक, एसटीएफ की ओर से कराई गई सजा के आंकड़े भी गिनाए और कहा कि हमारे पास सभी के आंकड़े हैं. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में लिप्त अपराधियों का डेटाशीट तैयार किया और शिकंजा कसा.

एसटीएफ के एडीजी ने नार्कोटिक्स को लेकर कहा कि हम नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर साझा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से करीब हैं, म्यांमार भी पास है. हम डेटा बैंक बनाकर जिला पुलिस की मदद कर रहे हैं. उन्होंने 2005 से 2008 के बीच अपराधियों को हुई सजा के आंकड़े गिनाए और कहा कि किसी भी समय हर किसी को सजा नहीं होता. हमने स्मॉल सेल बनाई और कैटालॉग तैयार कर नियमित जांच करने के लिए कहा.

बिहार के हर जिले में साइबर थाने- कुंदन कृष्णन

बिहार के एडीजी (एसटीएफ) ने कहा कि नार्कोटिक्स में लिप्त बड़े लोगों की सूची बनाकर हमने पुलिस को दी है. उन्होंने कहा कि हम पुलिस हैं. हम आने वाली चुनौतियों को चिह्नित करके प्लानिंग करते हैं. हमने भी पांच साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है. साइबर क्राइम को बड़ी चुनौती बताते हुए बिहार पुलिस के एडीजी ने कहा कि यह राज्य देश के ऐसे चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन हैं. पटना में चार साइबर थाने हैं.

उन्होंने साइबर क्राइम के बदलते स्वरूप को बड़ी चुनौती बताया और कहा कि नालंदा, गया, पटना जैसे जिलों पर लगातार नजर रखी जा रही है. एडीजी ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम गिनाए और कहा कि रंगदारी की शिकायतें भी अब ना के बराबर आ रही हैं. उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है. पिछले दिनों वाराणसी-हल्दिया प्रोजेक्ट में झारखंड के बदमाशों ने रंगदारी मांगी थी.

बिहार एसटीएफ के एडीजी ने कहा कि शिकायत पर हमने न सिर्फ उन्हें पकड़ा, बल्कि सजा भी दिलाई. नार्कोटिक्स को लेकर सवाल पर एडीजी (एसटीएफ) कुंदन कृष्णन ने नियमित चेकिंग के साथ ही पार्क और स्कूल-कॉलेजों में नियमित अभियान चलाने का दावा किया और कहा कि हमारा फोकस पैडलर्स से अधिक मुख्य सप्लायर्स को पकड़ सप्लाई को चोक करने पर है.

