रेप का इल्जाम, गिरफ्तारी और पुलिस पर हमला... हैरान कर देगी पंजाब के आप विधायक की ये करतूत

पंजाब के सनौर से आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के पुलिस हिरासत से फरार हो जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. यह वारदात उस वक्त हुई जब पुलिस विधायक को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय पुलिस थाने ले जा रही थी. आरोप है कि उसी वक्त आप विधायक और उसके समर्थकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

यही नहीं, भागते वक्त आरोपी एमएलए ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की. इस दौरान एक कांस्टेबल घायल हो गया. अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आप विधायक की इस करतूत की वजह क्या है? तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा माजरा बताते हैं.

1 सितंबर 2025

- हरमीत सिंह पठानमाजरा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को प्रभावित करने वाली नदी तल की सफाई जैसी बाढ़ संबंधी समस्याओं का समाधान न करने के लिए सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पंजाब सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना की. साथ ही उन्होंने कुछ अधिकारियों को हटाने की मांग कर डाली.

- आप सरकार ने उसी वक्त हरमीत सिंह पठानमाजरा की सुरक्षा वापस ले ली और उनके निर्वाचन क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों (एसएचओ) और पुलिस चौकी प्रमुखों का तबादला कर दिया. एमएलए का दावा है कि यह उनकी आलोचना का बदला है.

2 सितंबर 2025

पटियाला पुलिस ने विधायक पठानमाजरा के खिलाफ ज़ीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज किया. महिला का आरोप है कि विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने खुद को तलाकशुदा बताया था. उस पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए गए हैं. विधायक का दावा है कि उनकी पूर्व पत्नी से जुड़ा यह मामला, आप के दिल्ली नेतृत्व की आलोचना के कारण राजनीति से प्रेरित है.

- गिरफ्तारी के बाद विधायक पठानमाजरा हरियाणा के करनाल में पुलिस की हिरासत से उस वक्त फरार हो गया, जब उसे थाने ले जाया जा रहा था. खबरों के अनुसार, उसने और उसके साथियों ने पुलिस पर गोलीबारी की और एक अधिकारी को एसयूवी से कुचलकर घायल कर दिया. अब आरोपी विधायक की तलाश जारी है.

- एक फेसबुक वीडियो में, हरमीत सिंह पठानमाजरा ने आप के दिल्ली नेतृत्व पर उसकी आवाज दबाने और पंजाब पर अवैध शासन करने का आरोप लगाया. उसने समर्थकों से पटियाला एसएसपी कार्यालय पर जाकर विरोध प्रदर्शन करने की अपील की.

- सीआईए सहित पंजाब पुलिस की एक टीम आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के रिश्तेदार के घर पहुंची. टीम ने अधिकारियों को सूचित किया कि उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

- जब पुलिस टीम उसे पिछली सीट पर बैठी रही थी और कार्यवाही कर रही थी. वह कार की पिछली सीट से फिसलने में कामयाब हो गया. (इसका मतलब है कि जैसा दावा किया गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई.)

- आप का आरोप है कि विधायक और उसके साथियों ने पुलिस पर गोलीबारी की और एक अधिकारी को एसयूवी से कुचलकर घायल कर दिया. फरार आरोपी विधायक की तलाश जारी है.

विपक्ष का आरोप है कि यह एक आपराधिक मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए या इसे बाढ़ से ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए.

हरमीत सिंह पठानमाजरा की पृष्ठभूमि

साल 2017 में हरमीत सिंह पठानमाजरा ने सनौर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था. इसके बाद 13 मार्च 2022 को हरमीत सिंह पठानमाजरा ने आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार के रूप में सनौर निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधानसभा चुनाव जीता और शिरोमणि अकाली दल के हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को 49,122 मतों से हराया. तब वह सनौर से विधायक बने.

