आसमान में उड़ते रहस्यमय ड्रोन और खौफ में जीते लोग... यूपी में सन्नाटे को तोड़ती इस 'अफवाह' ने मचाई दहशत

यूपी के कई जिलों में रात के सन्नाटे को तोड़ती एक अफवाह ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है. मुजफ्फरनगर से लेकर अयोध्या तक लोग मान बैठे हैं कि आसमान में उड़ते ड्रोन से उनके घरों की रेकी हो रही है. चोरी की साजिश रची जा रही है. अफवाह इतनी हावी है कि बेगुनाह लोग भीड़ का शिकार बन रहे हैं.

यूपी में ड्रोन से चोरी की अफवाह, दिन-रात गश्त पर पुलिस. (Photo: Representational/ITG)
उत्तर प्रदेश के आसमान में आखिर रात के अंधेरे में रहस्यमयी ड्रोन कौन उड़ा रहा है? ये सवाल पूरे प्रदेश में दहशत बन गया है. मुजफ्फरनगर, कानपुर, कन्नौज, बांदा, संतकबीर नगर और अयोध्या... प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लोग रातभर जागकर गश्त कर रहे हैं. गांव-गांव में माहौल ऐसा है मानो कोई चोरों और डकैतों का कोई बड़ा गिरोह की दस्तक देने वाला है.

लोगों का आरोप है कि ड्रोन से उनके घरों की रेकी हो रही है. इतना ही नहीं उनका यह भी मानना है कि रात में उड़ने वाले ये ड्रोन चोरी और लूट की साजिश का हिस्सा हैं. गांव के लोग हथियार, डंडे और लाठियां लेकर रातभर चौकसी कर रहे हैं. पुलिस लगातार चौपाल लगाकर समझा रही है कि ये सब झूठी अफवाह है, लेकिन डर इतना गहरा बैठ चुका है कि लोग मानने को तैयार नहीं.

कानपुर का हाल तो और भी गंभीर है. यहां रात होते ही लोग टोलियों में इकट्ठा हो जाते हैं. गांव के चौक-चौराहे पर लोग 'ड्रोन चोर' पकड़ने की तैयारी में घूमते हैं. कई बार मामूली बहस भी हिंसा में बदल जाती है. पुलिस आती है, भीड़ को समझाती है, लोग मान भी जाते हैं. लेकिन अगले ही दिन वही ड्रामा फिर शुरू हो जाता है. इस दौरान कई निर्दोष लोग उनके शिकार बन जाते हैं.

बेगुनाह लोगों को चोर समझकर पीटा गया

पिछले 20 दिनों में आधा दर्जन ऐसी घटनाएं हुई हैं. बेगुनाह लोगों को चोर समझकर पीटा गया. कानपुर में एक युवक को बेकसूर होते हुए भी चोर समझकर ग्रामीणों ने बेरहमी से पीट दिया. कन्नौज में भीड़ ने एक नौजवान को घेरकर मारपीट की, जबकि उसका चोरी से कोई लेना-देना नहीं था. हद तो तब हुई जब एक थाना क्षेत्र में गूगल की टीम सर्वे करने पहुंची थी. ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया.

mysterious drone chor afwah

अयोध्या में भी कई चौंकाने वाली घटनाएं

उनको ड्रोन चोर समझ लिया और पिटाई कर डाली. संतकबीर नगर में तो लोगों ने दो निर्दोष युवकों को ड्रोन चोर मान लिया. एक को तो बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया. अयोध्या की घटनाएं भी कम चौंकाने वाली नहीं हैं. यहां बीते दिनों ड्रोन से चोरी की रेकी जैसी अफवाह ने लोगों को इस कदर डराया कि राहगीरों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और निर्दोषों तक को चोर समझकर पीट दिया गया. 

गांव-गांव चौपाल लगा रही है यूपी पुलिस

पुलिस की कार्रवाई में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन माहौल शांत नहीं हो रहा. पुलिस की चुनौती भी कम नहीं है. एक तरफ उसे अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करनी है, दूसरी तरफ बेकसूरों को बचाना है. यही वजह है कि यूपी पुलिस अब गांव-गांव चौपाल लगाकर लोगों को समझा रही है. कहीं डकैतों के नाम पर डराया जा रहा है, तो कहीं जागते रहो जैसी अपील की जा रही है.

mysterious drone chor afwah

संदिग्ध ड्रोन देखने पर 112 पर करें कॉल

कई जिलों में पुलिस खुद ड्रोन उड़ाकर लोगों को दिखा रही है कि इससे चोरी या लूट की कोई साजिश नहीं हो सकती. इसके बावजूद ग्रामीणों का शक खत्म नहीं हो रहा. लोगों का कहना है कि जब तक आसमान में उड़ता कोई भी ड्रोन दिखेगा, वे उसे खतरे की घंटी मानेंगे. पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी को संदिग्ध ड्रोन या व्यक्ति दिखे तो तुरंत लोकल पुलिस को या 112 पर सूचना दें. 

ड्रोन से चोरी की कहानी ने फैलाया आतंक

कानून को हाथ में न लें और किसी भी अफवाह पर यकीन न करें. जो लोग अफवाह फैलाएंगे या किसी बेकसूर को चोर समझकर पीटेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. भारत में अफवाह फैलना कोई नई बात नहीं है. लेकिन इस बार ड्रोन से चोरी की कहानी ने गांव-गांव में आतंक फैला दिया है. नतीजा ये कि पुलिस और ग्रामीण दोनों की नींद हराम हो चुकी है. पुलिस इन मामलों को लेकर सजग है.

---- समाप्त ----
