यूपी में नायब तहसीलदार ने सरकारी आवास पर खुद को मारी गोली, हालत गंभीर

बिजनौर की सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपने सरकारी आवास के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और फिर खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज़ सुनकर परिवार लोग उनकी तरफ भागे.

नायब तहसीलदार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया (फोटो-ITG)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तैनात एक नायब तहसीलदार ने बुधवार सुबह अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मार ली. इस घटना के फौरन बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. बिजनौर पुलिस ने यह जानकारी दी.

बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिषेक झा ने बताया कि सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपने सरकारी आवास के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और खुद को गोली मार ली.

इस घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने 15-20 मिनट बाद दरवाजा तोड़ा और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले गए.

बिजनौर पुलिस ने बताया कि उनके कमरे से एक पिस्तौल बरामद की गई है और अब घटना की गहन जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
