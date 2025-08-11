झांसी में कलयुगी भाई का खूनी खेल! पहले किया प्रेमी का मर्डर, फिर राखी के दिन बहन को उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के झांसी में गरौठा इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां राखी के दिन एक भाई ने अपनी 18 वर्षीय बहन का गला घोंटकर कत्ल कर दिया. पुलिस के अनुसार, मृतका का नाम कुमारी सहोदर उर्फ पुत्ती था.

पुलिस ने रविवार को बताया कि कुमारी सहोदर उर्फ पुत्ती का शव रविवार को चंद्रपुरा गांव के एक सुनसान इलाके में दादा महाराज चबूतरे के पास मिला, जिसके सिर के बाल मुंडे हुए थे.

पुलिस के मुताबिक, हत्या के सिलसिले में पुत्ती के भाई अरविंद और उसके दोस्त प्रकाश प्रजापति (दोनों की उम्र करीब 25 साल) को हिरासत में लिया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि पुत्ती का प्रेम प्रसंग 19 वर्षीय विशाल नामक युवक से चल रहा था, जो 7 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया था.

चार दिन पहले की थी प्रेमी की हत्या

पीटीआई के मुताबिक, विशाल का शव गुढ़ा गांव में बरामद हुआ था और हत्या के आरोप में पुत्ती के भाई अरविंद और उसके दोस्त प्रकाश प्रजापति को गिरफ्तार किया गया था. चार महीने पहले पुत्ती और विशाल घर से भाग गए थे, लेकिन परिजनों और गांव के बुजुर्गों की मध्यस्थता के बाद दोनों परिवारों में सुलह हो गई थी. इसके बावजूद दोनों का मिलना-जुलना जारी रहा, जिससे अरविंद बेहद नाराज था.

यह प्रेम संबंध अरविंद को पसंद नहीं था, जो कुछ दिन पहले ही पुणे से गांव लौटा था. पुलिस ने बताया कि वापस लौटने के बाद उसने दोनों को मारने के लिए प्रकाश प्रजापति को अपने साथ मिला लिया.

राखी के दिन बहन की हत्या

7 अगस्त की सुबह, दोनों विशाल को नौकरी दिलाने के बहाने ले गए और उसकी हत्या कर दी. विशाल के पिता हल्कराम की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने बताया कि उस मामले की जांच अभी चल ही रही थी कि राखी वाले दिन अरविंद बहन पुत्ती को दवा दिलाने के बहाने ले गया और उसकी भी हत्या कर दी.

रविवार सुबह उसका शव चंद्रापुरा गांव में दादा महाराज प्लेटफॉर्म के पास मिला. उसके सिर के बाल मुंडे हुए थे. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच जारी है.

