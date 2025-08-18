दिल्ली में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, ऑटो ड्राइवर समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हो गया है. पुलिस ने इस गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल है. आरोप है कि यही ड्राइवर एक युवक को आईएसबीटी कश्मीरी गेट से ऑटो में बैठाकर ले गया और साथी की मदद से सुनसान जगह पर उसके साथ लूटपाट किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को धर दबोचा.

यह वारदात 12 अगस्त की सुबह हुई थी. 22 साल का विकास पहली बार बिहार से दिल्ली आया था. टिकरी बॉर्डर जाने के लिए उसने सुबह करीब 5.45 बजे कश्मीरी गेट बस अड्डे के बाहर से ऑटो पकड़ा. ऑटो में पहले से एक व्यक्ति बैठा हुआ था. कम किराए का लालच देकर विकास को भी ऑटो में बिठा लिया गया. लेकिन गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय चालक ने उसे बुराड़ी-मुकुंदपुर सर्विस रोड पर उतार दिया.

ड्राइवर ने दावा किया कि यही टिकरी बॉर्डर है. विकास ने जैसे ही 150 रुपए का किराया देने के लिए यूपीआई स्कैन किया, तभी पूरा खेल सामने आ गया. ऑटो चालक अपने साथी के साथ मिलकर उसका मोबाइल छीन लिया. इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर जबरन उससे यूपीआई का पासवर्ड ले लिया. इसके बाद पीड़ित के ई-वॉलेट से 20000 रुपए ट्रांसफर कर लिए, जिसे बाद में आपस में बांट लिया.

Advertisement

विकास की शिकायत के आधार पर बुराड़ी थाने में मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज और ट्रांजैक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर की मदद से पुलिस एक आरोपी योगेश (25) तक पहुंची. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह और उसका साथी मोहम्मद अली (29) रात में ऑटो चलाते थे. दोनों कम किराए का झांसा देकर यात्रियों को बिठाते थे.

इसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ लूटपाट करते थे. लूटी गई रकम दोनों जहांगीरपुरी के एटीएम से निकालते और बराबर-बराबर बांट लेते. योगेश की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी की और 16 अगस्त को अली को भी गिरफ्तार कर लिया. जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि दोनों आरोपी स्कूल छोड़ चुके हैं, नशे के आदी हैं. दोनों पहले भी डकैती के मामले में जेल की सजा काट चुके हैं.

---- समाप्त ----