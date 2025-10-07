हिमाचल में शादी का झांसा देकर ट्रेनी डॉक्टर से रेप, वीडियो बनाकर आरोपी ने किया ब्लैकमेल

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक अस्पताल में कार्यरत ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ रेप किया. उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने बताया कि बिलासपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी एक लड़की ने शिकायत दी है कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया. करीब डेढ़ महीने पहले उसने उसको चंडीगढ़ मिलने के लिए बुलाया था. वहां एक होटल में आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. इतना ही नहीं उसने इस घिनौने कृत्य का वीडियो भी बना लिया. उसे जान से मारने की धमकी दी.
एएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बिलासपुर सदर थाने में केस दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है. पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ताकि सख्त सजा मिले.
बताते चलें कि इससे पहले जून में हिमाचल के ऊना जिले में एक बड़े अधिकारी पर रेप का आरोप लगा था. इस मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे शादी का झूठा वादा किया था. इसके आधार पर उसने अपने ऑफिस और गेस्ट हाउस में उसके साथ बलात्कार किया था. उसने भी पीड़िता अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था. आरोपी एसडीएम के पद पर तैनात था, जबकि पीड़िता स्पोर्ट्स प्लेयर थी.
पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपने रसूख का फायदा उठाकर उसे डराया-धमकाया. उसने यहां तक कहा कि पीड़िता किसी से भी उसकी शिकायत कर दे, कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा. वो अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके उसे अक्सर अपने पास बुलाता था. इससे परेशान होकर पीड़िता ने स्थानीय थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने उसकी तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया था.