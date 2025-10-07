scorecardresearch
 

Feedback

हिमाचल में शादी का झांसा देकर ट्रेनी डॉक्टर से रेप, वीडियो बनाकर आरोपी ने किया ब्लैकमेल

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक अस्पताल में कार्यरत ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ रेप किया. उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा.

Advertisement
X
बिलासपुर में ट्रेनिंग कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद केस दर्ज. (Photo: Representational)
बिलासपुर में ट्रेनिंग कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद केस दर्ज. (Photo: Representational)

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक अस्पताल में कार्यरत ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ रेप किया. उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने बताया कि बिलासपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी एक लड़की ने शिकायत दी है कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया. करीब डेढ़ महीने पहले उसने उसको चंडीगढ़ मिलने के लिए बुलाया था. वहां एक होटल में आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. इतना ही नहीं उसने इस घिनौने कृत्य का वीडियो भी बना लिया. उसे जान से मारने की धमकी दी.

एएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बिलासपुर सदर थाने में केस दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है. पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ताकि सख्त सजा मिले.

सम्बंधित ख़बरें

snowfall in north india parts of himachal, uttarkhand
North India: पहाड़ों पर सीज़न की पहली बर्फबारी!  
Snowfall in Himachal-Sikkim: Roads Closed, Temperature Below Freezing
हिमाचल-सिक्किम में बर्फबारी: पारा गिरा, सड़कें बंद, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड 
Early snowfall leads to cold in the mountains, IMD issues heavy rain alert.
पहाड़ों पर बर्फबारी... उत्तराखंड से सिक्किम तक ठंड की दस्तक 
Natures fury in the hilly states, chaos due to heavy rain and snowfall.
बारिश-भूस्खलन, सैलाब... पहाड़ी राज्यों में इस बार इतनी तबाही क्यों?  
snowfall in himachal
पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली-NCR में बारिश... अक्टूबर में ही ठंड ने दी दस्तक! 
Advertisement

बताते चलें कि इससे पहले जून में हिमाचल के ऊना जिले में एक बड़े अधिकारी पर रेप का आरोप लगा था. इस मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे शादी का झूठा वादा किया था. इसके आधार पर उसने अपने ऑफिस और गेस्ट हाउस में उसके साथ बलात्कार किया था. उसने भी पीड़िता अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था. आरोपी एसडीएम के पद पर तैनात था, जबकि पीड़िता स्पोर्ट्स प्लेयर थी. 

पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपने रसूख का फायदा उठाकर उसे डराया-धमकाया. उसने यहां तक कहा कि पीड़िता किसी से भी उसकी शिकायत कर दे, कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा. वो अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके उसे अक्सर अपने पास बुलाता था. इससे परेशान होकर पीड़िता ने स्थानीय थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने उसकी तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement