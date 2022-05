ओडिशा: पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने पुजारी के बेटे की गोली मारकर हत्या

ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के सामने पुजारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना देर रात की है. वारदात के बाद हालात तनावपूर्ण है. वहीं, पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है.

इधर, पुजारी के बेटे की हत्या के मामले में SP कंवर विशाल सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी लग रही है. आगे की जांच की जारी है.

Odisha | Son of Puri priest shot dead in front of Jagannath Temple. "Prime accused has been detained. Prima facie personal enmity is the motive behind the murder. Probe on," said Puri SP Kanwar Vishal Singh pic.twitter.com/BLXYjISJPE