नोएडा में कैब ड्राइवर ने लड़कियों से की गाली-गलौज, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो

नोएडा में एक कैब ड्राइवर द्वारा कुछ लड़कियों से गाली-गलौज और बदसलूकी करने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप है कि ऑफिस जाने के लिए कैब बुक करने वाली लड़कियों से रास्ते में यू-टर्न को लेकर बहस हो गई.
इसके बाद ड्राइवर गुस्से में आ गया और गालियां देने लगा. यही नही ड्राइवर ने लड़कियों को कार से उतार दिया और कार की डिक्की से डंडा निकालकर लड़कियों पर हमला करने की कोशिश करने लगा.
यह वीडियो मंगलवार, 23 सितंबर को इंस्टाग्राम पर तशू गुप्ता नाम की यूजर ने शेयर किया है. पोस्ट में युवती ने लिखा कि उन्होंने बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 128 तक ऊबर कैब बुक की थी. बुकिंग में कार का नंबर UP 16 QT 4732 और ड्राइवर का नाम बृजेश था.
पीड़िता ने सोशल मीडिया पर बताई आपबीती
तशू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वे पांच लड़कियां थीं और रास्ते में भारी ट्रैफिक के कारण उन्होंने ड्राइवर से अंडरपास लेने को कहा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ. इसके बाद गुस्से में उसने गालियां देना शुरू कर दिया.
तशू ने अपने पोस्ट में लिखा, की इस पर ड्राइवर बदतमीजी पर उतर आया. उसने कहा, ‘चुपचाप से बैठी रह. फिर वह गाली देने लगा, तू कौन है मुझे बताने वाली? तेरी औकात क्या है? तेरे जैसी 10 रखी हैं मेरे पास काम लेने के लिए. मेरी 12-13 गाड़ियां चलती हैं. उसने हमें गालियां देना जारी रखा. जब मैं कार से बाहर निकल रही थी, तो उसने मुझे धक्का देते हुए कहा निकल यहां से और पैसे दे.’
तशू ने हमने मना कर दिया. तब उसने कार पार्क की, बाहर निकला और अपनी कार की डिक्की से हमें मारने के लिए एक सफेद रॉड निकाली. जब हमने उसका वीडियो बनाना शुरू किया, तब भी वह गाली-गलौज कर रहा था और फोन छीनने की कोशिश की.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
वही वीडियो वायरल होने के बाद घटना पर ऊबर की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. कंपनी ने कहा है कि ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है. हम आपकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. कृपया अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डायरेक्ट मैसेज के जरिए शेयर करें, हमारी टीम जल्द आपसे संपर्क करेगी.
वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने भी घटना का संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. एसीपी 1 नोएडा प्रवीण कुमार ने बताया की वीडियो संज्ञान में आते ही आरोपी कैब चालक की पहचान कर आधे घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया है. आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है