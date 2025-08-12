scorecardresearch
 

BMW कार, 15 KG मेफेड्रोन और 32 करोड़ कीमत... ठाणे पुलिस ने किया बडे़ ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. क्राइम ब्रांच ने नासिक-ठाणे हाईवे पर फिल्मी अंदाज़ में घेराबंदी कर दो कारों से 15 किलो से अधिक मेफेड्रोन बरामद किया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत करीब 31.8 करोड़ रुपए आंकी गई है.

ठाणे जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. (Representational photo)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. क्राइम ब्रांच ने नासिक-ठाणे हाईवे पर फिल्मी अंदाज़ में घेराबंदी कर दो कारों से 15 किलो से अधिक मेफेड्रोन बरामद किया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत करीब 31.8 करोड़ रुपए आंकी गई है. कार्रवाई में दो ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह खेप मुंबई और ठाणे में खपाई जानी थी. क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि भिवंडी बाईपास रोड के रंजनोली क्षेत्र में ड्रग्स की बड़ी डिलीवरी होने वाली है.

इसके बाद पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमरसिंह जाधव के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई. 9 अगस्त को टीम ने नासिक-ठाणे हाईवे पर रंजनोली के पास जाल बिछाया और कुछ देर में वहां दो संदिग्ध गाड़ियां पहुंचीं.

चोरी की कार को चला रहा था ड्रग्स तस्कर

दोनों गाड़ियों की तलाशी में पुलिस को चौंकाने वाली ड्रग्स की खेफ मिली. पहली कार में सवार तनवीर अहमद कमर अहमद अंसारी (23), निवासी मुंब्रा, से 11.7 किलो मेफेड्रोन बरामद हुआ.

दूसरी गाड़ी एक चमचमाती बीएमडब्ल्यू कार थी. इसे महेश हिंदूराव देसाई (35), निवासी विट्ठलवाड़ी, चला रहा था. उसकी कार से 4.161 किलो मेफेड्रोन मिला. पुलिस जांच में पता चला कि तनवीर की गाड़ी चोरी की है.

संगठित ड्रग नेटवर्क के सक्रिय सदस्य हैं आरोपी

हैरानी की बात यह रही कि बीएमडब्ल्यू कार के पीछे ठाणे नगर निगम का लोगो चस्पा किया गया था. पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि तनवीर अंसारी के खिलाफ भिवंडी में पहले से कई केस दर्ज हैं.

वहीं, महेश पर एनडीपीएस एक्ट और मकोका समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे चल रहे हैं. पुलिस को संदेह है कि दोनों एक बड़े और संगठित ड्रग नेटवर्क के सक्रिय सदस्य हैं, जो ठाणे और मुंबई में मेफेड्रोन की सप्लाई करता है.

ठाणे-मुंबई में ड्रग्स की खेप खपाने की थी तैयारी

डीसीपी अमरसिंह जाधव के मुताबिक, पुलिस की शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि ड्रग्स की बरामद खेप का ठिकाना ठाणे और मुंबई था. फिलहाल ड्रग्स के स्रोत, सप्लाई चैन और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

भिवंडी संभाग के कोंगों पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. उनसे पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

