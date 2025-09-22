scorecardresearch
 

Uttar Pradesh: अवैध संबंध के शक में दामाद बना दरिंदा, ससुराल में पत्नी-ससुर को बेरहमी से मार डाला

रिश्तों के बीच पनपे अविश्वास और लालच की वजह से गोंडा जिले में सोमवार को एक दर्दनाक वारदात सामने आई. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या की वजह शक, गुस्सा और संपत्ति विवाद बताया जा रहा है.

गोंडा जिले के राजापुर गांव में दोहरे हत्याकांड से सनसनी. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया. अवैध संबंधों के शक और जमीन विवाद से गुस्साए एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और ससुर की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी. वारदात के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

परसपुर थाना प्रभारी अनुज त्रिपाठी ने बताया कि गोंडा जिले के राजापुर गांव के निवासी मंगल (58) की इकलौती बेटी संगीता (28) की शादी करीब आठ साल पहले बक्सैला गांव के रहने वाले पवन प्रजापति (32) से हुई थी. तीन साल पहले संगीता की मां की मौत हो गई थी. इसके बाद संगीता अपने पिता की देखभाल के लिए उनके साथ ही रहने लगी थी. उसका पति पवन दिल्ली में मजदूरी करता था.

पवन अक्सर पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता था. लेकिन संगीता पिता की सेवा का हवाला देकर इनकार कर देती थी. यही बात पवन के मन में शक का बीज बो गई. उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंध में है. इसी बीच मंगल ने पवन और संगीता के नाम कुछ जमीन कर दी. लेकिन बाद में उसने जमीन केवल संगीता के नाम पर कर दी. इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया.

वारदात वाले दिन यानी सोमवार की सुबह पवन प्रजापति अपने ससुराल पहुंचा. उस वक्त संगीता रसोई में खाना बना रही थी. इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई. गुस्से में पवन ने बिजली का तार लेकर पत्नी को करंट लगा दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. इसी बीच मंगल संगीता को बचाने के लिए दौड़े तो आरोपी ने उसी बिजली के तार से उनका गला दबा दिया. वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े.

उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. लेकिन इलाज के दौरान मंगल की भी मौत हो गई. वारदात के बाद जब पवन भागने की कोशिश कर रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया. पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

कर्नलगंज के सर्किल ऑफिसर अभिषेक दवाच्या ने बताया कि मंगल और संगीता के शवों पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं थे. मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा. गांव में इस दोहरी हत्या से दहशत का माहौल है. लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक पति ने शक और गुस्से में अपनी पत्नी और ससुर दोनों की जिंदगी छीन ली. अब उसकी खुद की जिंदगी जेल में कटेगी.

