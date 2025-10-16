scorecardresearch
 

जुबिन गर्ग की मौत की जांच तेज, SIT जाएगी सिंगापुर, नवंबर तक चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी

असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच अब तेज हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि ADGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता की अगुवाई में SIT टीम 20 अक्टूबर को सिंगापुर जाएगी. टीम 21 अक्टूबर को सिंगापुर पुलिस से मुलाकात कर सबूतों पर चर्चा करेगी.

जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच तेज (File Photo: ITG)
असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि विशेष जांच दल (SIT) 20 अक्टूबर को सिंगापुर जाएगी. यह टीम 21 अक्टूबर को सिंगापुर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर मामले से जुड़े सबूतों पर चर्चा करेगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि SIT की अगुवाई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) मुन्ना प्रसाद गुप्ता करेंगे. यह कदम भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मदद से उठाया गया है. सरमा ने कहा कि यह जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे न्याय की प्रक्रिया तेज होगी.

एसआईटी की टीम सिंगापुर जाएगी

सरमा ने यह भी बताया कि केस की चार्जशीट नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत तक दाखिल की जाएगी. सरकार इस मामले की तेजी से सुनवाई के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से दिन-प्रतिदिन की सुनवाई की अनुमति मांगेगी. इसके लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी की जाएगी.

जुबिन गर्ग की याद में गुवाहाटी के पास सोनापुर में एक स्मारक बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है. इस समिति में उनकी पत्नी गरिमा गर्ग और कई सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं, जिनमें पामी बोर्थाकुर, प्रांजल सैकिया, अनुराधा शर्मा बोरपुजारी, पुलक बनर्जी और दुलाल मंकी हैं.

ADGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता करेंगे SIT की अगुवाई

मुख्यमंत्री ने बकसा जिले में हुई हालिया हिंसा पर भी बयान दिया. उन्होंने बताया कि वीडियो फुटेज से नौ लोगों की पहचान की गई है. दो घायल व्यक्तियों का इलाज AIIMS गुवाहाटी में चल रहा है. सरमा ने यह भी कहा कि आरोपियों को किसी तरह की विशेष सुविधा नहीं दी गई है. जुबिन गर्ग की आवाज असम ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में प्यार और एकता की पहचान थी. सरकार ने कहा है कि इस जांच का मकसद सच्चाई और न्याय को सामने लाना है.

(रिपोर्ट- सारस्वत कश्यप)

---- समाप्त ----
