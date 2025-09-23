scorecardresearch
 

Feedback

चरित्र पर शक, घरेलू विवाद और दिनदहाड़े कत्ल... बेंगलुरु में बेटी के सामने बीवी को उतारा मौत के घाट

बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने अपनी पत्नी को सबके सामने चाकुओं से गोद डाला. इस वारदात की सबसे दर्दनाक गवाह बनी महिला की 13 साल की बेटी, जिसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की थी. तीन महीने पहले हुई शादी का अंत इतना खौफनाक होगा, किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा.

Advertisement
X
कैब ड्राइवर ने बस अड्डे पर अपनी पत्नी की जान ले ली. (Photo: Representational)
कैब ड्राइवर ने बस अड्डे पर अपनी पत्नी की जान ले ली. (Photo: Representational)

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार सुबह हुई कत्ल की एक खौफनाक वारदात ने दिल दहला दिया है. यहां सुंकदकट्टे बस अड्डे पर 32 वर्षीय रेखा अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ खड़ी थी. उसी वक्त उसका पति लोहिताश्व (43) वहां पहुंचा और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. इसी बीच पति ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सबके सामने पत्नी के सीने और पेट पर कई वार कर दिए. 

इस जानलेवा हमले में रेखा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. उसकी मासूम बेटी अपनी मां को बचाने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन हैवान बन चुके सौतेले पिता ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद चला गया. रेखा और लोहिताश्व की शादी को महज तीन महीने हुए थे. ये दोनों की दूसरी शादी थी. रेखा कॉल सेंटर में नौकरी करती थी, जबकि पति कैब ड्राइवर है. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेखा और लोहिताश्व की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी. करीब डेढ़ साल तक प्रेम प्रसंग चलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया. लेकिन यह रिश्ता शुरुआत से ही तूफानों में घिर गया. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ते गए. रेखा की बड़ी बेटी उनके साथ ही रहती थी, जबकि छोटी बेटी रेखा के माता-पिता के पास पली-बढ़ रही थी. 

सम्बंधित ख़बरें

कौन से शहर में NRI लगा रहे हैं पैसा
भारत के किन शहरों में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं NRI? 
Tejas Mk-1A Maiden Flight
तेजस एमके-1ए का 13वां विमान उड़ा... पहली उड़ान की पूरी कहानी 
पति ने की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )
बेंगलुरु में बस स्टैंड पर महिला की हत्या, बेटी के सामने पति ने चाकू से घोंपकर ले ली जान 
Air India Express flight cockpit alert, what happened?
बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में पैसेंजर ने की ऐसी गलती, मच गया हड़कंप 
एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में एक यात्री ने जबरन कॉकपिट खोलने की कोशिश की (File Photo: Reuters)
जाना था टॉयलेट, जबरन कॉकपिट में घुसने की करने लगा कोशिश! बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में मचा हड़कंप 
Advertisement

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लोहिताश्व को पत्नी पर शक था कि उसके अन्य पुरुषों से संबंध हैं. यही शक धीरे-धीरे अविश्वास और झगड़े का कारण बन गया. वारदात वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी. बहस से तंग आकर रेखा अपनी बड़ी बेटी को लेकर घर से निकल गई और बस स्टैंड पर पहुंची. तभी आरोपी वहां आ धमका. दोनों के बीच दोबारा झगड़ा हो गया. 

इसी बीच बेटी बीच-बचाव करने की कोशिश करने लगी, तो गुस्से से भरे लोहिताश्व ने चाकू निकालकर पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर डाले. मौके पर मौजूद लोग जब बीच में आने लगे, तो उसने चाकू लहराकर उन्हें भी डराया और वहां से भाग खड़ा हुआ. रेखा खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई. पूरे खौफनाक मंजर को उसकी बेटी ने अपनी आंखों से देखा. 

इस वारदात के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. कुछ ही देर बाद लोहिताश्व खुद कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया. उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज घटना की गहराई से जांच कर रही है. हत्या की असली वजह तलाश रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement