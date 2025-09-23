चरित्र पर शक, घरेलू विवाद और दिनदहाड़े कत्ल... बेंगलुरु में बेटी के सामने बीवी को उतारा मौत के घाट

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार सुबह हुई कत्ल की एक खौफनाक वारदात ने दिल दहला दिया है. यहां सुंकदकट्टे बस अड्डे पर 32 वर्षीय रेखा अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ खड़ी थी. उसी वक्त उसका पति लोहिताश्व (43) वहां पहुंचा और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. इसी बीच पति ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सबके सामने पत्नी के सीने और पेट पर कई वार कर दिए.

इस जानलेवा हमले में रेखा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. उसकी मासूम बेटी अपनी मां को बचाने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन हैवान बन चुके सौतेले पिता ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद चला गया. रेखा और लोहिताश्व की शादी को महज तीन महीने हुए थे. ये दोनों की दूसरी शादी थी. रेखा कॉल सेंटर में नौकरी करती थी, जबकि पति कैब ड्राइवर है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेखा और लोहिताश्व की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी. करीब डेढ़ साल तक प्रेम प्रसंग चलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया. लेकिन यह रिश्ता शुरुआत से ही तूफानों में घिर गया. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ते गए. रेखा की बड़ी बेटी उनके साथ ही रहती थी, जबकि छोटी बेटी रेखा के माता-पिता के पास पली-बढ़ रही थी.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लोहिताश्व को पत्नी पर शक था कि उसके अन्य पुरुषों से संबंध हैं. यही शक धीरे-धीरे अविश्वास और झगड़े का कारण बन गया. वारदात वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी. बहस से तंग आकर रेखा अपनी बड़ी बेटी को लेकर घर से निकल गई और बस स्टैंड पर पहुंची. तभी आरोपी वहां आ धमका. दोनों के बीच दोबारा झगड़ा हो गया.

इसी बीच बेटी बीच-बचाव करने की कोशिश करने लगी, तो गुस्से से भरे लोहिताश्व ने चाकू निकालकर पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर डाले. मौके पर मौजूद लोग जब बीच में आने लगे, तो उसने चाकू लहराकर उन्हें भी डराया और वहां से भाग खड़ा हुआ. रेखा खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई. पूरे खौफनाक मंजर को उसकी बेटी ने अपनी आंखों से देखा.

इस वारदात के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. कुछ ही देर बाद लोहिताश्व खुद कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया. उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज घटना की गहराई से जांच कर रही है. हत्या की असली वजह तलाश रही है.

