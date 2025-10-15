छह महीने बाद खुला डॉक्टर पति का राज, डॉक्टर पत्नी की हत्या के लिए रची थी गहरी साजिश

बेंगलुरु में डॉक्टर दंपति की शादी के 11 महीने बाद एक दर्दनाक सच्चाई सामने आई है. विक्टोरिया अस्पताल के जनरल सर्जन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी की हत्या कर दी. कृतिका विक्टोरिया अस्पताल में डर्मेटोलॉजिस्ट थीं और बीते कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं.

घटना अप्रैल 2025 की है जब कृतिका अपने पिता के घर रह रही थीं. इसी दौरान महेंद्र ने दो दिन तक उन्हें आईवी इंजेक्शन दिए जिसके बाद 23 अप्रैल को उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. उस समय मराठाहल्ली पुलिस ने यूडीआर (अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट) दर्ज की थी.

हत्यारे पति का 6 महीने बाद खुला राज

छह महीने बाद फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में कृतिका के शरीर में एनस्थीसिया ड्रग प्रोपोफोल पाया गया. यह दवा सिर्फ ऑपरेशन थियेटर में इस्तेमाल होता है. इसके बाद पुलिस ने मामला हत्या में बदल दिया और आरोपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को मणिपाल से गिरफ्तार कर लिया. कृतिका की बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी ने ही शक जताया था और केस दर्ज कराया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के परिवार पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे जिन्हें शादी के समय छुपाया गया था.

हत्या के बाद प्राकृतिक मौत दिखाने की कोशिश

कृतिका के पिता मुनी रेड्डी ने कहा कि उनकी बेटी ने अपने पति पर भरोसा किया था, लेकिन उसी ने उसका विश्वास तोड़ा. परिवार ने सख्त सजा की मांग की है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने हत्या की साजिश कैसे रची और इसे प्राकृतिक मौत जैसा दिखाने की कोशिश क्यों की.

