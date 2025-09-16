दिल्ली में दिनदहाड़े डकैती, व्यापारी से 14 लाख की लूट, पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हथियारों के बल पर डकैती करने वाले एक खतरनाक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस गिरोह ने पिछले महीने आनंद विहार इलाके में पान मसाला व्यापारी के गोदाम से 14 लाख रुपए लूट लिए थे. इस वारदात के आरोप में पुलिस ने गिरोह के तीन डकैतों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक शर्मा, मोमिन और आमिर सुहैल के रूप में हुई है.

पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. इनके पास से दो देसी पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 17 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई है. गिरोह का सरगना राशिद अभी भी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है. 31 अगस्त को हुई इस डकैती ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी.

आरोपियों ने आनंद विहार की ऋषभ विहार सोसाइटी में स्थित गोदाम में घुसकर व्यापारी को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और 14 लाख रुपए लूट लिए. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि इस वारदात में पांच लोग शामिल थे. उन्होंने नकली नंबर प्लेट वाली कार का इस्तेमाल किया था. इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच की, तो राशिद के गिरोह के बारे में पता चल गया.

Advertisement

गुप्त सूचना पर 10 सितंबर को क्राइम ब्रांच ने आमिर सुहैल और दीपक शर्मा को दबोच लिया. इनसे पूछताछ के दौरान हुए खुलासे के आधार पर मोमिन को भी गिरफ्तार किया गया. मोमिन के पास से एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस मिले, जबकि सुहैल के पास से एक और बंदूक और गोला-बारूद बरामद किया गया. दीपक शर्मा के पास से पुलिस को बेरेटा पिस्तौल और 10 कारतूस मिले.

दीपक शर्मा ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसे आठ महीने पहले जानकारी मिली थी कि गोदाम में बड़ी मात्रा में नकदी रखी जाती है. उसने यह बात राशिद को बताई. हालांकि शुरू में राशिद दिल्ली में वारदात करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन अगस्त में उसने हामी भर दी. गिरोह के साथियों को इकट्ठा कर डकैती की योजना बनाई गई. 31 अगस्त को राशिद, सुहैल, राहुल, समीर, मोमिन और दीपक मिले.

गैंगस्टर दीपक के खिलाफ दर्ज केस...

गाजियाबाद के अर्थला पीर से नकली नंबर प्लेट वाली कार में आनंद विहार के लिए निकले. डकैती को अंजाम देने के बाद गिरोह बागपत में चला गया. वहां लूटे गए पैसों का आपस में बंटवारा किया गया. राशिद ने गिरोह के सदस्यों को पुलिस की नजर से बचने के लिए मोबाइल फोन न रखने की सख्त हिदायत दी थी. इस गिरोह ने अलीगढ़ में एक और बड़ी डकैती की साजिश भी रची थी.

Advertisement

उन्हें सूचना मिली थी कि हवाला का करीब 80 से 90 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल से ले जाया जा रहा है. इसके लिए 5 सितंबर को गिरोह ने रेकी, लेकिन योजना पूरी करने से पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया. दीपक शर्मा के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पहले से ही हत्या, सशस्त्र डकैती और शस्त्र अधिनियम के सात मामले दर्ज हैं. मोमिन हत्या का दोषी है और 12 साल की सजा काट चुका है.

गैंगस्टर मोमिन के खिलाफ दर्ज केस...

वो गिरोह को हथियार सप्लाई करता था. सुहैल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वो गुरुग्राम में घरेलू उपकरणों की दुकान चलाता था और आसानी से पैसा कमाने के लालच में इस गिरोह से जुड़ गया. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के बाकी सदस्यों और सरगना राशिद की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. इस केस की सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को भी दे दी गई है.

---- समाप्त ----