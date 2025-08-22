CM रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में राजकोट से चौंकाने वाला सुराग! आरोपी का खास दोस्त पुलिस हिरासत में

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में अब जांच का दायरा और गहराता जा रहा है. इस केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात के राजकोट से एक बड़ा सुराग हासिल किया है. पुलिस ने आरोपी राजेश से जुड़े एक दोस्त को हिरासत में लिया है.

आरोप है कि इस दोस्त ने राजेश को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे. पुलिस की टीम फिलहाल उसे दिल्ली लाने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की टीम कल रात से ही राजकोट में मौजूद है और स्थानीय SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के साथ मिलकर कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.

माना जा रहा है कि आरोपी राजेश को उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने आर्थिक मदद की थी. इस कड़ी की जांच करते हुए पुलिस अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है.

डंप डेटा और CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

इस हमले की जांच में दिल्ली पुलिस ने अब तक का सबसे अहम कदम उठाते हुए शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास और आसपास के इलाके का डंप डेटा खंगालना शुरू किया है. डंप डेटा से मोबाइल टावर लोकेशन, डिवाइस सिग्नल और कॉल रिकॉर्ड जैसे अहम सुराग मिलते हैं.

इससे यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय कौन-कौन से मोबाइल नंबर उस इलाके में एक्टिव थे. इसके साथ ही पुलिस CCTV फुटेज, सिक्योरिटी लॉग्स और विज़िटर एंट्री का भी बारीकी से मिलान कर रही है. पुलिस यह साफ करने में जुटी है कि हमला केवल राजेश ने गुस्से में किया था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है.

साजिश या अकेला हमला?

पूरी जांच का फोकस इस बात पर है कि आरोपी राजेश हमले से पहले और दौरान किन-किन लोगों के संपर्क में था. क्या वह अकेला था या उसके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा था? पुलिस के मुताबिक, डंप डेटा और CCTV फुटेज से जल्द ही पूरी घटनाक्रम की कड़ी जुड़ जाएगी और सच्चाई सामने आ जाएगी.

