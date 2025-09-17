scorecardresearch
 

Chhattisgarh: ग्रामीण पर था पुलिस के मुखबिर होने का शक, कुल्हाड़ियों से वार कर किया मर्डर

इस घटना के साथ, इस साल अब तक बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा में 37 लोगों की जान जा चुकी है. 1 सितंबर को पड़ोसी सुकमा में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी थी.

पुलिस अब कातिलों की तलाश में जुटी है (फोटो-ITG)
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर होने के शक में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी. मरने वाले शख्स की शिनाख्त दशरू राम ओयम के तौर पर हुई है. बीजापुर पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को खुद यह जानकारी दी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दशरू राम ओयम को बंधक बनाया गया और फिर मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात जांगला थाना क्षेत्र के बेंचराम गांव में उसकी हत्या कर दी गई. नक्सलियों का एक समूह उसके घर में घुस गया और उसे बाहर खींच लिया. फिर उन्होंने उस पर पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाकर कुल्हाड़ियों से उसकी हत्या कर दी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह हत्या की सूचना मिलने के बाद, एक पुलिस दल घटनास्थल पर भेजा गया और ओयम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि हत्यारों की तलाश के लिए इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

इस घटना के साथ, इस साल अब तक बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा में 37 लोगों की जान जा चुकी है. 1 सितंबर को पड़ोसी सुकमा में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी थी. हाल के महीनों में, सुरक्षा बल उन इलाकों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं जो कभी नक्सलियों के गढ़ थे.

प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित बयान में शांति वार्ता को सुगम बनाने के लिए अपने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की है, लेकिन सरकार से एक महीने के लिए 'युद्धविराम' घोषित करने और इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सुरक्षा अभियानों को रोकने का अनुरोध किया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि वह इस बयान की सत्यता की पुष्टि कर रही है.

TOPICS:

