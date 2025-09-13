PM मोदी की मां का AI वीडियो बनाने पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, कांग्रेस IT सेल के खिलाफ केस दर्ज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी की छवि बिगाड़ने वाले एक डीपफेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह शिकायत बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकित गुप्ता ने दी थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि 10 सितंबर 2025 को शाम 6:12 बजे कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल INC बिहार से प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो जारी किया गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां की छवि को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया था.

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह वीडियो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक महिला की गरिमा और मातृत्व का भी घोर अपमान है. बीजेपी ने इसे राजनीति की सीमा से बाहर जाकर किसी के व्यक्तिगत जीवन और उसके परिवार पर हमला करार दिया है.

शिकायतकर्ता संकित गुप्ता ने यह भी उल्लेख किया कि 27-28 अगस्त को बिहार के दरभंगा में आयोजित कांग्रेस-राजद की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई थीं. उनका कहना है कि कांग्रेस की यह हरकत सुनियोजित है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश है.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(2), 336(3)(4), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) सहित आईटी एक्ट और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की प्रासंगिक धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में सभी डिजिटल सबूतों को सुरक्षित करते हुए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है.

इस मामले पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, "हर किसी के जीवन में मां का स्थान सर्वोपरि होता है, लेकिन कांग्रेस और राजद इतना गिर गए हैं कि वे प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस वीडियो के जरिए कांग्रेस और राजद की मानसिकता साफ दिखाई देती है. क्या किसी की मां को गाली देना जरूरी है?"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस कृत्य के लिए न तो देश से और न ही प्रधानमंत्री से माफी मांगी है. उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की जनता विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और राजद को इसका करारा जवाब देगी. उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता लगातार महत्वपूर्ण मौकों से नदारद रहते हैं.

वहीं, इस मसले पर कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री या उनकी मां के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया गया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "उन्हें क्या आपत्ति है? केवल इसलिए कि एक मां अपने बेटे को कुछ सही करने की शिक्षा दे रही है, इसमें अनादर कहां है? यह न तो उस मां का अनादर है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, और न ही बेटे का."

