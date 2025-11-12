scorecardresearch
 

दिल्ली विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, असम में पांच लोग गिरफ्तार

Delhi Blast: दिल्ली में हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में असम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सख्त लहजे में कहा है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी. (Photo: Representational)
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद बुधवार को असम में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आरोपियों ने दिल्ली धमाके के सिलसिले में नफरत और आतंक को महिमामंडित करने वाला कंटेंट शेयर किया था.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ कहा कि असम पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं जो सोशल मीडिया को नफरत फैलाने या आतंक को बढ़ावा देंगे. उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, ''दिल्ली विस्फोट के सिलसिले में भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हम नफरत या हिंसा फैलाने की कोशिश के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे.''

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दरांग के मतिउर रहमान, गोलपाड़ा के हसम अली, चिरांग के अब्दुल लतीफ़, कामरूप के वझुल कमाल और बोंगाईगांव के नूर अमीन अहमद के रूप में हुई है. इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री शेयर किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता था.

इसी बीच असम के कछार जिले से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मंगलवार को वहां एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया. आरोप है कि उन्होंने दिल्ली विस्फोट को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां पोस्ट कीं, जो न सिर्फ राजनीतिक रूप से संवेदनशील थीं, बल्कि धमाके की गंभीरता को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही थीं. 

पुलिस ने उनकी पोस्ट को आपत्तिजनक बताया है. असम के मुख्यमंत्री के आदेश परसाइबर सेल और जिला पुलिस की टीमों ने एक साथ कार्रवाई की है. डिजिटल फॉरेंसिक टीमें भी सक्रिय कर दी गई हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन गिरफ्तार आरोपियों का किसी संगठित नेटवर्क से संबंध था. फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है.

गौरतलब है कि सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार में जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना तीव्र था कि आस-पास की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

दिल्ली धमाके की जांच केंद्र और राज्य एजेंसियां मिलकर कर रही हैं. शुरुआती जांच में विस्फोट को उच्च तीव्रता का बताया गया है. एनआईए और फॉरेंसिक टीम को कार के मलबे से कई अहम सुराग मिले हैं. इस विस्फोट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और भड़काऊ संदेशों को रोकने के लिए देशभर की पुलिस ने साइबर निगरानी बढ़ा दी है.

---- समाप्त ----
