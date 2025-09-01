scorecardresearch
 

15 राज्य, कई बैंक और 6 साइबर ठगों का गिरोह... बिना OTP खातों से निकाले 29 करोड़ रुपये, ऐसे खुली पोल

अहमदाबाद के पालडी इलाके में रहने वाले एक कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की थी कि उसके खाते से बिना ओटीपी के 25 हजार रुपये चले गए. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जब जांच पड़ताल शुरू की तो पूरे गैंग का खुलासा हो गया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोटी रकम बरामद की है (फोटो-ITG)
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोटी रकम बरामद की है (फोटो-ITG)

अहमदाबाद के पालडी इलाके में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पर शिकायतकर्ता के बेंक खाते से बिना OTP के 25 हजार रुपये निकाल लिए गए. पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो एक ऐसा साइबर ठगी या यूं कहें कि साइबर क्राइम का मामला सामने आया, जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया.

दरअसल, इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि 15 राज्यों के अलग-अलग लोंगो के बेंक खातों से 29 करोड़ की ठगी की गई है. जिसका खुलासा करते हुए पालडी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपियों के कब्जे से 3.16 करोड़ की नगदी भी बरामद की है.

पालड़ी पुलिस ने बताया कि इस घोटाले में बिना ओटीपी के साइबर ठगी की गई. अहमदाबाद में एक व्यापारी के खाते से बिना ओटीपी के 25 हजार रुपये निकाल लिए गए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में इस ठग गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों में अश्विन पटेल, स्मित चावड़ा, राकेश प्रजापति, जगदीश पटेल, जस्मीन खंभायता और आरिफ मकरानी के नाम शामिल हैं. ये सभी आरोपी साइबर अपराध में शामिल पाए गए हैं.

यह गिरोह बैंक से नकद राशि प्राप्त करता था और उससे कमिशन लेकर आरोपियों तक पहुंचाता था. फ़िलहाल, पुलिस ने 3.17 करोड़ नकद, 15 मोबाइल, तीन चेक और 9 चेक बुक ज़ब्त कर ली हैं और इस मामले में जांच अभी जारी है.

पालड़ी पुलिस के अनुसार, यह गिरोह अब तक कुल 29 करोड़ रुपये का लेनदेन कर चुका है. इस धोखाधड़ी का शिकार 15 राज्यों के लोग बने हैं. प्रत्येक बैंक खाते की जांच के दौरान 500 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं. 

जांच के दौरान पता चला है कि अलग-अलग खातों में 9 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई थी. 29 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी कुल 15 राज्यों से की गई है. पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. 

