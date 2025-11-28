जंगल में ठिकाना, चाय की तलब और CCTV से निगरानी... एक हफ्ते बाद ऐसे पकड़ा गया रायेसन का गुनहगार

Raisen Rape Case: मध्य प्रदेश में रायसेन रेप केस का आरोपी सलमान कई दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा. कभी जंगलों में छुपा, कभी शहर की गलियों में गायब हो गया. लेकिन उसकी किस्मत ने उसे तब धोखा दे दिया, जब वह भोपाल में बेफिक्र होकर एक चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचा था. वहीं से शुरू हुआ वह चेज़ गेम, जिसके तहत सलमान पकड़ा गया. लेकिन आगे चलकर पुलिस की गाड़ी में पंचर और सलमान के भागने की कोशिश ने शॉर्ट एनकाउंटर की एक नई कहानी तैयार कर दी. आरोपी ने छुपने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन एक चाय की प्याली ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

बार-बार जगह बदलता रहा आरोपी

रायसेन जिले में हुए रेप केस का आरोपी सलमान करीब सात दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था. उसके फरार होते ही पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी तलाश में लगी थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सलमान पर 30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया था. स्थानीय स्तर से लेकर जिला पुलिस तक हर स्तर पर उसके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था. लेकिन छिपने में माहिर सलमान बार-बार जगह बदल रहा था.

गुप्त सूचना से मिला सुराग

पुलिस की कोशिशें तब रंग लाईं जब गांधीनगर क्षेत्र से एक गुप्त सूचना मिली कि आरोपी सलमान वहीं इलाके में कहीं छिपा हुआ है. जानकारी इतनी सटीक थी कि पुलिस ने तुरंत इलाके में निगरानी तेज कर दी. वार्ड नं. 11 में संदिग्ध गतिविधियों पर खास फोकस रखा गया. पुलिस को पूरा यकीन था कि सलमान कभी न कभी इस इलाके में जरूर दिखाई देगा और इसी बात को ध्यान में रखकर पूरा प्लान तैयार किया गया.

चाय की दुकान पर पहुंचा आरोपी

देर शाम पुलिस की नजर उस चाय की दुकान पर गई, जहां कई लड़के रोज बैठते हैं. तभी सलमान वहां चुपचाप चाय पीने पहुंच गया. पुलिस टीम पहले से तैयार थी और उसे पहचानते ही दबिश दे दी. बिना कोई मौका दिए सलमान को वहीं चाय की दुकान पर दबोच लिया गया. यह गिरफ्तारी बेहद शांत और तेज कार्रवाई का परिणाम थी, जिसने सलमान को चौंका दिया.

सलमान की गिरफ्तारी से हलचल

जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर इलाके में फैली, माहौल अचानक गर्मा गया. रायसेन और भोपाल दोनों जगहों पर यह खबर तेजी से फैल गई. सोशल मीडिया पर भी इस गिरफ्तारी को लेकर खूब चर्चा होने लगी. आरोपी के पकड़े जाने से रेप केस के पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत मिली. वहीं पुलिस को भी राहत थी कि लंबे समय से फरार चल रहा अपराधी आखिरकार उनकी पकड़ में आ चुका था.

थाने पर हंगामा

सलमान की गिरफ्तारी की सूचना एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच गई. वे बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे. हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस सलमान को रायसेन ले जाने की तैयारी कर चुकी थी. पुलिस किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से बचना चाहती थी, इसलिए उसे तुरंत गोहरगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.

गोहरगंज पुलिस के हवाले किया गया आरोपी

औपचारिक कार्रवाई पूरी होते ही गोहरगंज पुलिस की टीम उसे लेकर रायसेन के लिए निकल गई. टीम इस बात को लेकर सतर्क थी कि रास्ते में कहीं कोई परेशानी न आए. आरोपी को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था और उसके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी. लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं था कि आगे कुछ पल में हालात बदलने वाले हैं.

रास्ते में पुलिस की गाड़ी में पंचर

रायसेन की ओर जाते हुए रास्ते में पुलिस वाहन का टायर अचानक पंचर हो गया. टीम तुरंत गाड़ी रोककर स्थिति संभालने लगी. इसी दौरान सलमान ने मौका देखकर पुलिसकर्मी को जोर का धक्का दिया और भागने की कोशिश करने लगा. उसका यह भागने का प्रयास बेहद अचानक और तेज था, जिससे पुलिस कुछ क्षण के लिए हैरान रह गई.

जंगल की ओर भागा आरोपी

सिपाही को धक्का देकर सलमान जंगल की ओर तेजी से भागा. उसका अंदाजा था कि ऊबड़-खाबड़ इलाके में पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी. पूछताछ में बाद में उसने बताया कि वह इसी तरह जंगलों के रास्ते छिपता-छिपाता भोपाल पहुंचा था. पुलिस को भी पता था कि सलमान भूभाग को अच्छी तरह जानता है और उसकी पकड़ छूटना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुरंत पीछा शुरू किया गया.

दिशा बदलकर भाग रहा था आरोपी

पुलिस टीम सलमान के पीछे दौड़ी और उसे पकड़ने की कोशिश की. लेकिन आरोपी बार-बार दिशा बदलकर भाग रहा था. बताया जाता है कि इस दौरान उसने पुलिस वालों पर हमले की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की. आरोपी को रोकना अब जरूरी हो गया था, क्योंकि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था.

शॉर्ट एनकाउंटर में लगी गोली

कुछ दूरी पर जाकर पुलिस ने उसे घेर लिया और चेतावनी दी. लेकिन सलमान के नहीं माना और पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया. पुलिस की फायरिंग में सलमान के पैर में गोली लग गई और वह जमीन पर गिर गया. गोली लगने के बाद वह भागने की स्थिति में नहीं रहा और मौके पर ही पुलिस ने उसे काबू कर लिया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस ने पूरी की कानूनी कार्रवाई

एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मौके की पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की. घायल आरोपी सलमान को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक भेजी गई. गोहरगंज पुलिस ने बताया कि आरोपी अब पूरी तरह उनकी हिरासत में है और रेप केस में आगे की जांच की जाएगी.

गिरफ्तारी के बाद जांच तेज

पुलिस अब सलमान के फरार रहने के दौरान उसके संपर्क में आए लोगों और रूट की जांच कर रही है. वह जंगल के रास्तों से भोपाल कैसे पहुंचा, किसने मदद की? इन सभी पहलुओं पर पूछताछ जारी है. इस गिरफ्तारी ने रेप केस की जांच को नई दिशा दी है. पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

