कभी 'बस कंडक्टर' थे नीरज बवाना के पिता, अब पुलिस ने किया गिरफ्तार... जानें- बेटा कैसे बन गया दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन

Gangster Neeraj Bawana Crime History: दिल्ली की गलियों से उठकर अपराध की दुनिया का 'दाऊद' बन जाने वाले नीरज बवाना की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं. एक बस कंडक्टर का बेटा, जिसने छोटे-मोटे जुर्म से शुरुआत की और देखते ही देखते दिल्ली-एनसीआर में खौफ का दूसरा नाम बन गया. हत्या, लूट और रंगदारी के संगीन इल्जामों के चलते तिहाड़ जेल में बंद नीरज आज भी अपना गैंग चलाता है. हाल ही में उसके पिता प्रेम सिंह की गिरफ्तारी ने इस माफिया डॉन की कहानी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया. चलिए जान लेते हैं, नीरज बवाना की क्राइम कुंडली.

कौन है नीरज बवाना?

नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना का जन्म दिल्ली के बवाना गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था. उसके पिता प्रेम सिंह बस कंडक्टर थे, जो रोजगार की तंगी में जी रहे थे. नीरज ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया, लेकिन स्कूल के बाद वह अपराध की राह पर चल पड़ा. करीब 18 साल पहले, यानी 2007 के आसपास, नीरज ने छोटी-मोटी चोरी और लूट से अपराध की दुनिया में कदम रखा. उसके पिता की मेहनत के बावजूद, नीरज ने गांव के नाम से अपना सरनेम बदल लिया. आज वह दिल्ली-एनसीआर का सबसे कुख्यात गैंगस्टर है. उसके नाम पर हत्या, लूट और धमकी जैसे दर्जनों केस दर्ज हैं. नीरज का उदय एक साधारण लड़के से माफिया डॉन तक की कहानी है.

दिल्ली, हरियाणा और यूपी में कई केस दर्ज

नीरज बवाना ने अपराध की शुरुआत छोटे-मोटे गैंगों से की, लेकिन जल्द ही उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया. दिल्ली के बाहरी इलाकों में कई छोटे गैंग सक्रिय थे, लेकिन नीरज का गैंग सबसे बड़ा और खतरनाक बन गया. वह अपने गुर्गों के जरिए सुपारी किलिंग और जबरन वसूली करता रहा. नीरज के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई संगीन मामले दर्ज हैं. हत्या के प्रयास, लूटपाट और जान से मारने की धमकियां उसके क्राइम रिकॉर्ड का हिस्सा हैं. जेल के बाहर भी वह अपनी गतिविधियां चला रहा था. नीरज का नाम अपराधियों में खौफ पैदा करता है.

किसी भी हद तक जा सकते हैं नीरज के गुर्गे

नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल की दीवारें उसके लिए बाधा नहीं बनीं. वहां से ही वह अपने गैंग को निर्देश देता है और वारदातों को अंजाम दिलाता है. उसके गुर्गे जेल के बाहर उसके इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं. दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज का गैंग दुश्मनों से आमने-सामने भिड़ता रहता है. बीच सड़क पर खूनखराबा उसके गुर्गों के लिए आम बात है. दुश्मन गैंग के सदस्यों को निशाना बनाना उनके लिए रूटीन है. नीरज का साम्राज्य जेल से ही फल-फूल रहा है.

कम नहीं हैं नीरज के दुश्मन

नीरज बवाना के दुश्मनों की लिस्ट लंबी है, जिसमें कभी उसके साथी रह चुके लोग भी शामिल हैं. सबसे बड़ा दुश्मन था सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोड़ा, जो पहले नीरज का करीबी था. लेकिन दुश्मनी बढ़ने पर नीरज ने नीतू गैंग के कई प्रमुख बदमाशों को ठिकाने लगा दिया. इस दुश्मनी में दोनों पक्षों से करीब एक दर्जन लोग मारे गए. नीरज ने अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए सुपारी किलरों का इस्तेमाल किया. नीतू गैंग के खिलाफ नीरज की रणनीति क्रूर थी. यह दुश्मनी दिल्ली में अपराध दुनिया को हिलाती रही.

24 अक्टूबर 2013

यही वो दिन था, जब दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नीतू दाबोड़ा स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मारा गया था. इस घटना ने नीरज बवाना को और मजबूत कर दिया. नीतू की मौत के बाद उसके गैंग की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली. लेकिन नीरज ने उन्हें निशाना बना लिया. दुश्मनी के चरम पर पहुंचते हुए दोनों गैंग के बीच खूनी जंग छिड़ गई. नीरज के गुर्गे दुश्मनों को ट्रैक करके मारते थे. उसी दौर में दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गईं थीं.

नाकाम हो गई थी साजिश

नीतू गैंग के नेतृत्व परिवर्तन के बाद नीरज ने हमला तेज कर दिया था. अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में प्रदीप भोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया गया. नीरज के गुर्गे कोर्ट के आसपास घात लगाए थे, लेकिन यह साजिश नाकाम हो गई. पुलिस की सतर्कता ने प्लान को विफल कर दिया. फिर भी, नीरज ने हार नहीं मानी. वह दुश्मनों को खत्म करने के लिए नई रणनीतियां बनाता रहा. रोहिणी कोर्ट की यह घटना अपराध जगत में चर्चा का विषय बनी. नीरज का गुस्सा अब और भयानक हो गया था.

25 अगस्त 2015

इसी तारीख पर एक सनसनीखेज घटना घटी, जो नीरज बवाना की बेरहमी को उजागर करती है. पुलिस नीरज को कोर्ट से तिहाड़ जेल वापस ले जा रही थी. जेल वैन में नीरज के साथ नीतू गैंग के पारस और प्रदीप भी मौजूद थे. इसी वैन में नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप की हत्या कर दी. इस जेल वैन हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया था. नीरज ने दुश्मनों को इतने करीब से खत्म किया था कि पुलिस की नाकामी पर सवाल उठने लगे थे. इस घटना ने नीरज को अपराध की दुनिया का बादशाह बना दिया.

राजेश धुरमूट का खात्मा

नीतू गैंग को नेस्तनाबूद करने की दिशा में नीरज ने अगला कदम अप्रैल 2017 में उठाया. रोहिणी जेल के बाहर नीतू गैंग के बदमाश राजेश धुरमूट को उसके गुर्गों ने मार डाला. यह हत्या जेल के ठीक बाहर की गई, जो नीरज की पहुंच का सबूत थी. राजेश की मौत के बाद नीतू गैंग कमजोर पड़ गया था. अब उसकी कमान राजेश बवानिया के पास है, जो खुद तिहाड़ जेल में बंद है. नीरज राजेश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है. दोनों गैंगों की दुश्मनी आज भी जारी है.

नीरज से जुड़ा था रेसलर सुशील कुमार

सागर हत्याकांड ने नीरज बवाना का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया. मई 2018 में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई, जिसका इल्जाम ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार पर लगा. सागर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के फ्लैट में रहा करता था. झगड़ा फ्लैट को लेकर हुआ, लेकिन जांच में अपराध का एंगल सामने आया. पुलिस ने पाया कि सुशील के साथ नीरज बवाना के गुर्गे भी थे. यह खुलासा केस को नए मोड़ पर ले गया. यहीं से नीरज का नाम सुशील केस से जुड़ गया.

गैंगवार से हत्या का संबंध

सागर हत्याकांड की जांच में सोनू महाल का नाम आया था, जो दिल्ली-हरियाणा के कुख्यात बदमाश संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी का भांजा है. सुशील और उसके साथियों ने सागर के अलावा सोनू महाल और अमित पर भी हमला किया था. सोनू महाल के खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को शक हुआ कि यह पिटाई नीरज बवाना गैंग के इशारे पर हुई. तफ्तीश से पता चला कि सुशील ने नीरज के गुर्गों की मदद ली. इस एंगल ने केस को गैंगवार से जोड़ दिया. नीरज की साजिश रेसलिंग की दुनिया में घुस गई थी.

सिद्धू की मौत पर बदले का ऐलान

पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने नीरज बवाना को फिर सुर्खियों में ला दिया. 29 मई 2022 को मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सबसे पहले नीरज बवाना गैंग ने बदला लेने का ऐलान किया. जेल से ही नीरज के गुर्गों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी. यह ऐलान पंजाब की राजनीति और अपराध जगत को हिला गया. नीरज ने गैंगवार को अंतरराज्यीय स्तर पर फैला दिया. मूसेवाला की मौत का बदला लेने की कोशिशें जारी रहीं. नीरज का नाम इस हत्याकांड से जोड़ दिया गया.

14 सितंबर 2025

यही वो तारीख थी, जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नीरज बवाना गैंग को बड़ा झटका दिया. अवैध हथियारों की तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ. गैंग से जुड़े हथियार सप्लायर नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. यहां से 15 सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल, 150 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन जब्त हुए. डीसीपी हर्ष इंदौरा ने इसकी जानकारी दी. यह कार्रवाई नीरज के हथियारों की सप्लाई चेन पर बड़ा निशाना थी. इससे गैंग की ताकत कमजोर हुई है.

हथियारों की सप्लाई का खुलासा

हथियार रैकेट के मुख्य आरोपी मोहम्मद साजिद (42) को 11 अगस्त 2025 को नेताजी सुभाष प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर की पार्किंग में फंसाया गया. उसकी कार में 10 पिस्तौल, 118 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन बरामद हुए। शाजिद के साथी विशाल राणा (28), अनिकेत (32) और सौरभ ढींगरा (38) भी गिरफ्तार हुए. पूछताछ में साजिद ने कबूला कि वह उत्तर प्रदेश के मेरठ और मवाना से हथियार लाकर नीरज बवाना गैंग को सप्लाई करता था. उसने 100 से ज्यादा हथियार दिल्ली-एनसीआर में बेचे. यह नेटवर्क अफसर गिरोह और अन्य अपराधियों को हथियार देता था.

19 सितंबर 2025

अब नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह की गिरफ्तारी ने गैंग को हिलाकर रख दिया. दिल्ली पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले की टीम के साथ राजधानी और हरियाणा में 39 ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान 50 लाख रुपये नकद, सवा किलो सोना, बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो, चार कट्टे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए. प्रेम सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. छापेमारी का लक्ष्य गैंग की आर्थिक और आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसना था. जांच एजेंसियां मानती हैं कि गैंग के पास भारी अवैध हथियार और संपत्ति है.

मकोका के इल्जाम से बरी

इससे पहले अगस्त 2023 में नीरज बवाना को दिल्ली की एक अदालत ने मकोका के इल्जाम से बरी कर दिया था. यह फैसला साल 2015 में दर्ज किए गए एक मामले पर आया था. हालांकि यह दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के लिए एक झटका था. अब नीरज के पिता की गिरफ्तारी से गैंग की कमर टूट सकती है.

---- समाप्त ----