नपुंसक बोला और मांगा 2 करोड़ का मुआवजा... सुहागरात नहीं मनाने पर बीवी की पति संग हैरतअंगेज हरकत

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अजीबोगरीब वैवाहिक विवाद ने हर किसी को चौंका दिया है. ये मामला एक नवविवाहित जोड़े से जुड़ा है. यहां पत्नी ने सुहागरात पर शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर पति से दो करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है. पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने शादी के कई हफ्तों बाद तक भी उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाया. वहीं, पति ने पत्नी और उसके परिजनों पर उसके साथ मारपीट करने, धमकाने और संपत्ति हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु के गोविंदराज नगर में रहने वाले मूल रूप से चिकमंगलुरु के तारिकेरे के निवासी प्रवीण के.एम. की शादी 5 मई 2025 को चंदना नामक युवती से हुई थी. विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार प्रवीण के गांव में ही संपन्न हुआ था. इसके बाद बेंगलुरु के सप्तगिरी पैलेस में भव्य रिसेप्शन रखा गया, जिसका पूरा खर्च प्रवीण के परिवार ने उठाया. शादी और रिसेप्शन होने के बाद चंदना गृहप्रवेश के लिए बेंगलुरु आई और करीब सात दिनों वहां रही.

16 मई को प्रवीण की मौसी के घर पर उनकी सुहागरात की रस्म हुई, लेकिन मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण दंपति के बीच शारीरिक संबंध नहीं बन पाए. अगले दो दिन भी यही स्थिति बनी रही. इसी बात को लेकर चंदना ने पति से झगड़ना शुरू कर दिया. उसने बार-बार ताने दिए, गालियां दीं और यहां तक कि पति को नपुंसक कहकर अपमानित करने लगी. 19 मई को चंदना प्रवीण को अपने चाचा जयराम के घर ले गई. वहीं उसने इस मुद्दे को उठाकर उसे बदनाम करने लगी.

Advertisement

पति की मेडिकल जांच में आई ये रिपोर्ट

21 मई को चंदना के परिजन और रिश्तेदार प्रवीण के घर पहुंचे. वहां गाली-गलौज करते हुए जमकर हंगामा किया. 24 मई को प्रवीण का मेडिकल चेकअप कराया गया. अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने साफ किया कि प्रवीण शारीरिक रूप से स्वस्थ है. यौन संबंध बनाने में सक्षम है, लेकिन मानसिक तनाव के चलते समय लगेगा. इसके बावजूद पत्नी संतुष्ट नहीं हुई. परिवार के साथ मिलकर प्रवीण पर दबाव बनाती रही. 5 जून को उसके परिजन 15-20 लोगों के साथ प्रवीण के घर पहुंचे.

पंचायत बैठाकर मांगा 2 करोड़ मुआवजा

प्रवीण का आरोप है कि उसके ससुरालवालों ने पहले मारपीट की, फिर पंचायत बैठाकर 2 करोड़ की संपत्ति चंदना के नाम करने की मांग रखी. उसने उस वक्त मामले को टालने की कोशिश की. 19 जून को चंदना अपना सामान लेकर मायके चली गई. इसके बाद 17 अगस्त को विवाद चरम पर पहुंचा, जब प्रवीण मंदिर से लौटा तो देखा कि चंदना अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ उसके घर के बाहर खड़ी है. आरोप है कि उनके पास हथियार भी थे. उन्होंने प्रवीण पर हमला किया.

कोर्ट के आदेश के बाद थाने में केस दर्ज

इस दौरान उसके सिर में गंभीर चोट आई. घर के गेट और सामान को नुकसान पहुंचाया. इसके बाद आरोपी घर के सामने लेट गए और धरना देने लगे. इस पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट सबूत के तौर पर मौजूद हैं. प्रवीण का आरोप है कि पत्नी के मायके वालों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. उसका अपमान किया. उसे जान से मारने की कोशिश की गई. जबरन 2 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई. फिलहाल गोविंदराज नगर थाने में केस दर्ज हो चुका है.

Advertisement

मानसिक तनाव या सुनियोजित साजिश?

इस मामले में प्रवीण की शिकायत के आधार पर चंदना, अशोक कुमार टी.आर, मंजुला, जयराम एम, मंजूनाथ टी.आर, कोमल एम, स्नेहा, शोभा, पुनीत, वेंकटेश सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 332, 331, 118, 119, 308, 352, 351 और 109 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की पड़ताल शुरू कर दी है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मामला वाकई मानसिक तनाव का है या फिर 2 करोड़ की संपत्ति हड़पने का एक सुनियोजित साजिश है.

---- समाप्त ----