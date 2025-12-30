विजय केडिया ने इस छोटी-सी कंपनी के 24 लाख शेयर खरीदे, लगा अपर सर्किट

विजय केडिया देश के बड़े निवेशक हैं. अक्सर वे निवेशकों को बताते रहते हैं कि किस सेक्टर और किस शेयर पर दांव लगाना चाहिए. इस बीच उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक नया शेयर को जोड़ा है.

दरअसल, मशहूर निवेशक विजय केडिया (Vijay Kedia) ने माइक्रोकैप फार्मा कंपनी मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (Mangalam Drugs & Organics Ltd) में हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे इसके शेयर में तेजी देखने को मिली है. केडिया की निवेश यूनिट केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 1.38 लाख शेयर बल्क (Bluk) डील के जरिए खरीदे, केडिया ने ये शेयर 24.15 प्रति शेयर के भाव से खरीदे. कुल डील का मूल्य करीब 33.28 लाख रुपये रहा.

लगातार दूसरे दिन शेयर में तेजी

इस निवेश खबर के बाद मंगलम ड्रग्स के शेयरों में लगातार दूसरी दिन तेजी रही, इस दौरान शेयर में 10.24% की बढ़त दिखाई. मंगलवार को शेयर में 5% का अपर सर्किट (Upper Circuit) लग गया. अब शेयर का भाव बढ़कर 26.28 रुपये पहुंच गया है.

हालांकि पिछले एक साल में मंगलम ड्रग्स के स्टॉक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. पिछले 6 महीनों में शेयर लगभग 68% गिर चुका है, और 2025 में अब तक 78% से अधिक नीचे लुढ़का है. इस शेयर का 52 वीक हाई 124.89 रुपये था, जो इसने इसी साल जनवरी में लगाया था. वहीं शेयर का 52 वीक लो 22.80 रुपये है.

टेक्निकल चार्ट पर शेयर कमजोर

कंपनी एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredients) और इंटरमीडिएट्स बनाती है, जो फार्मा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हैं. टेक्नोलॉजी के तौर पर देखें तो शेयर 5-day, 10-day और 20-day के (Simple Moving Averages- SMA) से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि 30-day, 50-day, 100-day और 200-day SMAs से नीचे है. जो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में कमजोरी को दिखाता है.

विजय केडिया जैसे अनुभवी निवेशक द्वारा इस माइक्रोकैप शेयर में हिस्सेदारी लेना कुछ निवेशकों के लिए भरोसे का संकेत माना जा सकता है, खासकर जब कंपनी का स्टॉक पहले से काफी गिर चुका है. हालांकि ऐसे शेयर से निवेशकों को संभलकर ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप महज 41.47 करोड़ रुपये है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)



