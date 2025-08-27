24 घंटे से इस ट्रेन में फंसे हैं 1500 यात्री, रेलवे स्टेशन पर बन रहा खाना, Photos

जम्मू में बारिश और बाढ़ का कहर चरम पर है और इसकी वजह से रेल यातायात पूरी तरह बाधित नजर आ रहा है, जिससे इस रेल रूट पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जम्मू और कटरा के बीच मनवाल रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन बीते 24 घंटे से फंसी हुई है और इसमें यात्रा कर रहे करीब 1500 यात्रियों स्टेशन पर ही रुकना पड़ रहा है.

चेन्नई से वैष्णो देवी जाती है ट्रेन

जम्मू में भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जम्मू-कटरा रेल मार्ग हुआ है और ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के लिए कई ट्रेनों को रोका गया है. इस बीच ट्रेन नंबर 16031 अंडमान एक्सप्रेस (Andman Express) पिछले 24 घंटे से फंसी हुई है. ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली ट्रेन है, जो करीब 2882 किलोमीटर का सफर 53 घंटे के आस-पास तय करते हुए कटरा पहुंचती है, लेकिन ये मनवाल स्टेशन पर फंस गई और बारिश के बीच यात्री इस स्टेशन पर ही रुकने को मजबूर हैं और उनके लिए खाना भी स्टेशन पर ही बनाया जा रहा है.

ट्रैक पर बोल्डर गिरने से रुकी ट्रेन

अंडमान एक्सप्रेस को माता वैष्णो देवी रेल रूट पर स्थित मनवाल स्टेशन पर कल दोपहर 12 बजे रोका गया था और इसे यहां फंसे हुए पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है. दरअसल, ट्रैक पर अचानक बोल्डर गिरने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई और ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया. सबसे बड़ी बात ये है कि भारी बारिश की वजह से ट्रैक के आस-पास सड़क भी उखड़ गई है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी पेश आ रही है.

बदहाल यात्रियों की मदद कर रहा रेलवे

उत्तर रेलवे की ओर से अंडमान एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे 1500 यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए ट्रैक को सुचारू करने की कोशिश के साथ ही यात्रियों के लिए भोजन-पानी की भी व्यवस्था की जा रही है. रेलवे द्वारा उठाए गए कदम की बात करें, तो स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के साथ मिलकर स्थानीय RPF/GRP उनकी मदद के लिए भोजन-पानी मुहैया करा रहे हैं. तो वहीं स्टेशन पर ही यात्रियों का खाना भी बनता नजर आ रहा है.

कई स्टेशनों पर फंसे हुए हैं यात्री

न केवल मनवाल रेलवे स्टेशन, बल्कि चक रखवाल, संगर, विजयपुर और घघवाल स्टेशनों पर भी कई यात्री ट्रेनें फंसने से यात्री परेशान हैं और इनके लिए स्टेशन कर्मचारियों समेत आरपीएफ/जीआरपी लगातार मदद दे रही है. फंसे हुए यात्रियों को जानकारी देने के लिए JAT, SVDK, PTK और PTKC जैसे प्रमुख स्टेशनों पर हेल्पडेस्क स्थापित किए गए. स्टेशन पर 24 घंटे पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई. इसके अलावा विजयपुर और बारी ब्राह्मणा में यात्रियों के लिए स्थानीय परिवहन की व्यवस्था की गई.

जम्मू-कटरा रेल रूट का बुरा हाल

उत्तर रेलवे, जम्मू संभाग के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, जम्मू क्षेत्र में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए ट्रेनों को रद्द किए जाने का फैसला किया गया है. इस बीच जम्मू-कटरा रेलवे स्टेशन के बीच चलने वालीं 9 ट्रेनें, जो माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा से चलने वाली थीं, उन्हें कैंसिल किया जा चुका है, बल्कि अन्य ट्रेनें कटरा, जम्मू और उधमपुर स्टेशनों पर पहुंचने वाली थीं, उन्हें मिलाकर 22 ट्रेनें रद्द की गई हैं.

