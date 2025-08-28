scorecardresearch
 

58 ट्रेनें कैंसिल... जम्मू-कटरा रूट पर फंसे हजारों यात्री, केवल लखनऊ से पहुंचे थे 18700 लोग

जम्मू-कश्मीर में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखी है, जिसका असर सड़क से रेलमार्ग तक पर पड़ा है. हालात ये हैं कि वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है और जम्मू-कटरा रूट की कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, जिससे तमाम स्टेशनों पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं.

भारी बारिश के बीच ट्रेनें कैंसिल होने के चलते स्टेशनों पर फंसे हजारों यात्री (Photo:PTI)
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही मची है. जम्मू में बारिश ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसके चलते सड़क, रेल ट्रैक से लेकर पुलों तक को भारी नुकसान पहुंचा है. कटरा में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में करीब 34 लोगों की मौत हो गई और इसे रोक दिया गया. आस्था और यात्रा दोनों पर बारिश का प्रकोप देखने को मिला है. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर हालात को देखते हुए बुधवार को जहां 22 ट्रेने कैंसिल की थी, तो वहीं गुरुवार को जम्मू जाने वालीं 58 ट्रेनें रद्द की गईं, जबकि कई ट्रेनों को बीच रास्ते से ही वापस भेजा जा रहा है. 

रास्ते से ही वापस भेजी जा रहीं ट्रेनें
उत्तर रेलवे ने जम्मू डिविजन में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के मद्देनजर कुल 58 ट्रेनों को रद्द किया है. अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस बीच जम्मू जाने वालीं कई प्रमुख ट्रेनों को बीच रास्ते में ही अंबाला, जालंधर, सहारनपुर में रोककर, वहीं से वापस कराया जा रहा है. प्रमुख तौर पर प्रभावित ट्रेनों में राजगीर-उधमपुर, वाराणसी-जम्मूतवी, छपरा-उधमपुर, गुवाहाटी-जम्मूतवी, कामाख्या-जम्मूतवी जैसी ट्रेनें शामिल हैं. 

Vaishno Mata Mandir Rout Landslideवैष्णो देवी मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड" />

हजारों यात्री फंसे, रेलवे अलर्ट मोड पर
गुरुवार 28 अगस्त की वैष्णो देवी कटरा-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, भागलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस और छपरा स्पेशल ट्रेन को भी रेलवे की ओर से रद्द कर दिया गया है. जम्मू कटरा रेल रूट पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह ठप नजर आ रहा है और देश के अलग-अलग स्थानों से आए यात्री श्रद्धालु जम्मू और कटरा समेत अन्य रेलवे स्टेशनों में फंसे हुए हैं. अकेले लखनऊ से ही पिछले हफ्ते 18,700 से ज्यादा यात्री जम्मू पहुंचे थे. ऐसे में यात्रियों की सेफ्टी के लिए रेलवे पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और तमाम शहरों में हेल्पडेस्क भी बनाई गई हैं. 

स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी 
भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, जम्मू, कटरा और पठानकोट में हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं. इनके नंबर भी जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं...

दिल्ली हेल्प डेस्क नंबर- 9717638775
जम्मू हेल्प डेस्क नंबर- 788883911

इसके अलावा रेलवे अब जम्मू से दिल्ली तक स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी तैयारी कर रहा है, जिससे यात्रियों को दिल्ली पहुंचाकर आगे की अपनी यात्रा दूसरी ट्रेनों से कराई जाएगी. बता दें कि मौसम की बिगड़ी हालत के चलते लगातार ट्रेनें कैसिंल की जा रही हैं, बुधवरा को भी जम्मू-कटरा जाने वाली 22 ट्रेनों को रद्द किया गया था. 

Train Stuck At Manwal

इस स्टेशन पर 24 घंटे फंसे रहे 1500 यात्री 
जम्मू में भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित Jammu-Katra रेल मार्ग हुआ है और ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के लिए कई ट्रेनों को रोका गया है. इससे पहले बुधवार को खबर आई थी कि ट्रेन नंबर 16031 अंडमान एक्सप्रेस (Andman Express) करीब 24 घंटे से फंसी हुई है. ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती है और बारिश के चलते बोल्डर गिरने से ट्रैक बाधित होने पर ये मनवाल स्टेशन पर रुकी रह गई और इसके करीब 1500 यात्री इस स्टेशन पर ही 24 घंटे से ज्यादा समय तक रुकने को मजबूर रहे.

हालात ये बने कि यात्रियों के लिए खाना भी स्टेशन पर ही बनाना पड़ा, जिसकी तस्वीरें हैरान करती नजर आई थीं. न केवल मनवाल रेलवे स्टेशन, बल्कि चक रखवाल, संगर, विजयपुर और घघवाल स्टेशनों पर भी कई यात्री ट्रेनें फंसने से यात्री परेशान हैं और इनके लिए स्टेशन कर्मचारियों समेत आरपीएफ/जीआरपी लगातार मदद दे रही है.

