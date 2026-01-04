scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver Rate Fall: चांदी ₹3000 सस्ती, तो सोना 4000 रुपये टूटा... जानें 10 ग्राम 24 कैरेट का नया रेट

Gold-Silver Rate Fall: नए साल की शुरुआत से पहले ही सोना-चांदी की कीमत में शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला जारी है. बीते एक हफ्ते में ही सोना 4000 रुपये से ज्यादा, जबकि चांदी 3000 रुपये से अधिक सस्ती हो गई है.

Advertisement
X
हफ्तेभर में सस्ता हो गया सोना-चांदी (File Photo: ITG)
हफ्तेभर में सस्ता हो गया सोना-चांदी (File Photo: ITG)

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में बीते साल 2025 में हैरान किया और हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ते हुए शिखर पर पहुंची नजर आईं. हालांकि, साल के आखिरी हफ्ते में दोनों कीमती धातुओं का भाव बुरी तरह टूटा (Gold-Silver Price Crash) और नए साल 2026 में भी ये जारी है. जी हां, बीते एक सप्ताह के भीतर जहां Gold Rate 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा कम हो गया है, तो वहीं Silver Rate में भी 3000 रुपये से ज्यादा की कमी आई है. आइए जानते हैं बीते एक सप्ताह में गोल्ड-सिल्वर रेट चेंज के बारे में... 

सोने की कीमत में बड़ी गिरावट 
बीते साल 2025 के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ सोने की कीमत में गिरावट (Gold Rate Fall), 2026 के पहले सप्ताह में भी जारी रहा. हफ्तेभर में सोने की कीमतों में आए बदलाव पर नजर डालें, तो ये अचानक 4,121 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है. बीते 26 दिसंबर 2025 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम था और नए साल के पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बीते शुक्रवार तक ये कम होकर 1,35,752 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 

अपने हाई से कितना फिसला Gold
बात करें, सोने की कीमत (Gold Rate) के लाइफ टाइम हाई लेवल से गिरावट के बारे में, तो बता दें कि MCX Gold Rate High 1,40,456 रुपये प्रति 10 ग्राम है और इसकी तुलना में ये बीते शुक्रवार को ये 1,35,752 रुपये पर आ गई. ऐसे में सोना अपने हाई से 4,704 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Copper Rates
बर्तन से लेकर AC तक... बढ़ने वाले हैं इन चीजों के दाम, वजह ये दो मेटल!
Gold-Silver Price Today
Gold-Silver पर नहीं थम रही महंगाई, आज भी बढ़े सोना-चांदी के दाम, यहां चेक करें रेट
Gold Silver Forecast 2026
चांदी पर छाई महंगाई, क्या 2026 में सोना खरीद लूं? जानिए Expert कमेंट्स
Gold-Silver Price
नए साल के पहले दिन गिरे सोना-चांदी के दाम, यहां देखें लेटेस्ट रेट
Gold Silver Rate Fall
चांदी ₹1800 सस्ती... सोने का भाव भी टूटा, नए साल के पहले दिन ये New Rates
Advertisement

न सिर्फ एमसीएक्स, बल्कि घरेलू मार्केट में भी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट रेट्स के मुताबिक, हफ्तेभर में 24 Karat Gold Rate 1,37,956 रुपये से कम होकर 1,34,782 रुपये रह गया है. इस हिसाब से यहां पर सोना 3,174 रुपये प्रति 10 ग्राम कर सस्ता हुआ है. 

चांदी में जारी है गिरावट 
अब बात करें, चांदी की कीमतों में आई गिरावट के बारे में तो बीते एक हफ्ते में Silver Price 3,188 रुपये प्रति किलो तक कम हो गया है. दरअसल, 26 दिसंबर 2025 को 1 Kg Silver Rate 2,39,787 रुपये पर था, जो कि बीते शुक्रवार को 726 रुपये की बढ़त के बावजूद 2,36,599 रुपये पर क्लोज हुआ. वहीं चांदी के हाई से आई गिरावट पर नजर डालें, तो इसका लाइफ टाइम हाई लेवल 2,54,174 रुपये है और इससे अभी भी चांदी 17,575 रुपये प्रति किलो तक सस्ती मिल रही है. 

(नोट- किसी भी कीमती धातु में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement