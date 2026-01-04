Gold-Silver Rate Fall: चांदी ₹3000 सस्ती, तो सोना 4000 रुपये टूटा... जानें 10 ग्राम 24 कैरेट का नया रेट

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में बीते साल 2025 में हैरान किया और हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ते हुए शिखर पर पहुंची नजर आईं. हालांकि, साल के आखिरी हफ्ते में दोनों कीमती धातुओं का भाव बुरी तरह टूटा (Gold-Silver Price Crash) और नए साल 2026 में भी ये जारी है. जी हां, बीते एक सप्ताह के भीतर जहां Gold Rate 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा कम हो गया है, तो वहीं Silver Rate में भी 3000 रुपये से ज्यादा की कमी आई है. आइए जानते हैं बीते एक सप्ताह में गोल्ड-सिल्वर रेट चेंज के बारे में...

और पढ़ें

सोने की कीमत में बड़ी गिरावट

बीते साल 2025 के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ सोने की कीमत में गिरावट (Gold Rate Fall), 2026 के पहले सप्ताह में भी जारी रहा. हफ्तेभर में सोने की कीमतों में आए बदलाव पर नजर डालें, तो ये अचानक 4,121 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है. बीते 26 दिसंबर 2025 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम था और नए साल के पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बीते शुक्रवार तक ये कम होकर 1,35,752 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

अपने हाई से कितना फिसला Gold

बात करें, सोने की कीमत (Gold Rate) के लाइफ टाइम हाई लेवल से गिरावट के बारे में, तो बता दें कि MCX Gold Rate High 1,40,456 रुपये प्रति 10 ग्राम है और इसकी तुलना में ये बीते शुक्रवार को ये 1,35,752 रुपये पर आ गई. ऐसे में सोना अपने हाई से 4,704 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है.

Advertisement

न सिर्फ एमसीएक्स, बल्कि घरेलू मार्केट में भी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट रेट्स के मुताबिक, हफ्तेभर में 24 Karat Gold Rate 1,37,956 रुपये से कम होकर 1,34,782 रुपये रह गया है. इस हिसाब से यहां पर सोना 3,174 रुपये प्रति 10 ग्राम कर सस्ता हुआ है.

चांदी में जारी है गिरावट

अब बात करें, चांदी की कीमतों में आई गिरावट के बारे में तो बीते एक हफ्ते में Silver Price 3,188 रुपये प्रति किलो तक कम हो गया है. दरअसल, 26 दिसंबर 2025 को 1 Kg Silver Rate 2,39,787 रुपये पर था, जो कि बीते शुक्रवार को 726 रुपये की बढ़त के बावजूद 2,36,599 रुपये पर क्लोज हुआ. वहीं चांदी के हाई से आई गिरावट पर नजर डालें, तो इसका लाइफ टाइम हाई लेवल 2,54,174 रुपये है और इससे अभी भी चांदी 17,575 रुपये प्रति किलो तक सस्ती मिल रही है.

(नोट- किसी भी कीमती धातु में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----