scorecardresearch
 

ये 4 बड़े कारण... और शेयर बाजार में आज भी तूफानी तेजी, US से डील पर बनने वाली है बात?

Stock Market Updates: पिछले 10 दिनों से शेयर बाजार में थोड़ी रौनक लौटी है. इस दौरान सेंसेक्स-निफ्टी में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं अगर भारत-अमेरिका के बीच व्यापार बातचीत में कोई बीच का रास्ता निकलता है तो फिर बाजार में और तेजी की उम्मीद की जा सकती है.

Advertisement
X
शेयर बाजार में तेजी के बीच सेंसेक्स 82000 अंक के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा. (Photo: AI)
शेयर बाजार में तेजी के बीच सेंसेक्स 82000 अंक के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा. (Photo: AI)

सोमवार की सुस्ती के बाद मंगलवार का दिन शेयर बाजार के लिए मंगल रहा, ओपनिंग फ्लैट होने के बाद बाजार ने दिन में तेजी पकड़ी और क्लोजिंग डे हाई पर हुई. सेंसेक्स 594.95 अंक (0.73%) चढ़कर 82,380.69 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 169.90 अंक (0.68%) की तेजी के साथ 25,239.10 के स्तर पर पहुंच गया. 

सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स
Sensex में सबसे अधिक बढ़त Kotak Mahindra Bank के शेयर में रही, जो करीब 2.64% ऊपर बंद हुआ. Mahindra & Mahindra (M&M) के शेयर 2.44% चढ़ा, वहीं (L&T) के शेयर 2.26%,मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) 1.99% और Bharti एयरटेल के शेयर में 1.88% तक बढ़े. Tata Steel और UltraTech Cement में भी तेजी देखी गई. 

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स (Auto Index) करीब 1.43% बढ़ा और टेलीकॉम इंडेक्स 1.50% चढ़ा. ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टरों में त्योहारों के सीजन से पहले मांग में सुधार की उम्मीद ने तेजी को सहारा दिया.

सम्बंधित ख़बरें

IPO Alert
₹9000Cr के छह IPO को सेबी से ग्रीन सिग्नल, ये कंपनियां कराएंगी कमाई, पैसे रखें तैयार  
Airfloa Rail Technology IPO
3.5 लाख कमाई! मालामाल करने वाला IPO हुआ बंद, पैसे लगाने उमड़े लोग 
Investment Plan
सैलरी- सिर्फ 50 हजार... जानिए कैसे आसानी से अंकुर जुटा लेंगे 15 करोड़ रुपये! 
IPO Alert
निवेश के लिए पैसे रखें तैयार... आ रहे ₹10000Cr के IPO, बाजार में मचेगी धूम 
Post Office Best Schemes
Post Office की 5 धांसू स्कीम, छोटी बचत में मोटा फायदा... इनमें दो महिलाओं के लिए खास  

पिछले दो हफ्तों से शेयर बाजार में थोड़ी रौनक लौटी है. सेंसेक्स-निफ्टी में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. एक्सपर्ट्स इस मजबूती के पीछे कई कारण बता रहे हैं.

शेयर बाजार में अचानक तेजी के चार कारण
1.  जानकारों का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच चल रही बातचीत ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है. अगर दोनों देशों के बीच व्यापार बातचीत में कोई बीच का रास्ता निकलता है तो फिर बाजार में और तेजी की उम्मीद की जा सकती है. खासकर अमेरिका से व्यापारिक रिश्ते सुधरने से निर्यात, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा जैसे सेक्टरों को लाभ पहुंचा सकती है, साथ ही अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने भी विदेशी निवेशकों को भारतीय इक्विटी बाजार में आकर्षित किया. 

Advertisement

2. इस बीच Geojit Investments के विनोद नायर का कहना है कि घरेलू बाजार की मजबूती के पीछे अमेरिका में संभावित फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती की उम्मीद भी एक बड़ी वजह है. अगर फेड दरों में नरमी करता है तो उभरते बाजारों, खासकर भारत में पूंजी का प्रवाह और तेज हो सकता है.

3. देश में चंद दिनों के बाद फेस्टिव सीजन का आगाज हो जाएगा. फेस्टिव सीजन के दौरान डिमांड बढ़ने की उम्मीद है. इसके अलावा ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने की उम्मीद है. GST में बदलाव का असर कंपनियों पर देखने को मिल रहा है.

4. भारतीय कंपनियों से दूसरी तिमाही में भी बेहतर नतीजे की उम्मीद की जा रही है. खासकर देश की बड़ी कंपनियों के कारोबार सुधरने के संकेत मिल रहे हैं. कुल मिलाकर, वैश्विक और घरेलू संकेतकों का संतुलन फिलहाल भारतीय शेयर बाजार को मजबूती की ओर ले जा रहा है.

इस बीच मंगलवार को BSE पर कुल 4,309 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2,540 शेयरों में तेजी, 1,577 में गिरावट और 192 में कोई बदलाव नहीं हुआ. करीब 155 कंपनियों के शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचे, जबकि 55 नए लो पर गए. Maruti Suzuki जैसे दिग्गजों ने भी 52-सप्ताह का हाई छुआ, जो निवेशकों की सकारात्मक धारणा को दर्शाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement