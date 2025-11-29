Sariya Rate Update: अभी भी मौका... कई शहरों में टूटा सरिया का भाव, सस्ते में तैयार होगा घर!

आज के समय में घर बनवाना (House Construction) सबसे महंगे सौदों में शामिल हो गया है. पहले जमीन खरीदने के लिए मोटी रकम खर्च करनी होती है, तो वहीं फिर पर अपने मुकाबिक मकान खड़ा करवाने पर लाखों खर्च होते हैं. ऐसे में कई लोग हाउस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले बिल्डिंग मैटेरियल्स के दाम घटने का इंतजार करते हैं, जिससे उनकी जेब को बोझ कुछ हल्का हो सके. अगर आप भी इसका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर ये सही मौका है क्योंकि इस काम में इस्तेमाल होने वाला सरिया का भाव (Sariya Price Fall) दो महीने में काफी कम हुआ है.

दो महीने में सरिया की कीमतों में उतार-चढ़ाव

अगर आप अपना घर बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए House Construction में अहम रोल निभाने वाले सरिया का भाव जान लेना बेहद जरूरी है. दरअसल, Sariya जहां घर की मजबूती के लिए खास बिल्डिंग मैटेरियल है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. इसकी कीमत में आने वाली कमी House Construction Cost में कमी लाता है, तो वहीं सरिया महंगा होने से ये खर्च बढ़ जाता है.

दो महीने में रेट चेंज पर नजर डालें, तो सितंबर महीने की तुलना में जहां अक्टूबर की शुरुआत से ही इसकी कीमतें धड़ाधड़ टूटी थीं, तो वहीं नवंबर के अंत में ये फिर से तेजी लेती दिख रही हैं, हालांकि सितंबर की तुलना में ये अभी भी कम हैं. यानी अभी भी सस्ते में घर बनवाने का मौका है. कुछ शहरों में तो इसका भाव 2000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से ज्यादा कम हुआ है. सीधा मतलब है कि अगर आप अभी भी इसे खरीद कर रख लेते हैं, तो फिर घर बनवाने में अपनी जेब कम ढीली होगी.

सरिया की कीमतें (18% GST के बिना)

शहर (राज्य) 30 सितंबर 2025 (मीट्रिक टन) 28 नवंबर 2025 (मीट्रिक टन) रायपुर 39,400 रुपये 38,900 रुपये रायगढ़ 38,700 रुपये 38,400 रुपये भावनगर 44,500 रुपये 42,500 रुपये कोलकाता 39,700 रुपये 39,200 रुपये राउरकेला 39,700 रुपये 39,400 रुपये

इसके अलावा अन्य शहरों में सरिया के ताजा रेट के बारे में बात करें, तो नवंबर में ये 42,600 रुपये, हैदराबाद में 41,500 रुपये, चेन्नई में 43,000 रुपये, मुंबई में 42,800 रुपये, जालना में 42,800 रुपये और गोवा में 44,200 रुपये प्रति मीट्रिक टन बिक रहा है.

1000 वर्ग फीट के मकान पर इतना खर्च!

अगर 1000 वर्ग फीट के मकान पर सिर्फ सरिया के भाव पर आने वाले खर्च का कैलकुलेशन करें, तो आमतौर पर इतनी जगह पर करीब 4-5 टन सरिया का यूज होता है. अब भावनगर में अगर आप मकान बनवा रहे हैं, तो फिर वहां प्रति किलो Sariya Price 42.5 रुपये है और प्रति टन 42,500 रुपये, ऐसे में पांच टन सरिया के लिए आपको 2.12 लाख रुपये (बिना जीएसटी) खर्च करने होंगे. अगर सितंबर के रेट्स से तुलना करें, तो ये खर्च 2.22 लाख रुपये था. यानी आपको अभी भी करीब 10,000 रुपये का फायदा हो सकता है.

अपने शहर का ऐसे चेक कर लेटेस्ट रेट

Sariya Price में रोजाना आधार पर बदलाव होता है और आप अपने शहर की लेटेस्ट कीमतों को घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाना होगा और इसमें TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

