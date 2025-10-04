scorecardresearch
 

Post Office Scheme: हर महीने 61000 रुपये की कमाई, कमाल की है ये सरकारी स्‍कीम... करोड़पति भी बनाएगी!

सरकारी योजना पीपीएफ में निवेश करके आप एक मोटी रकम डिपॉजिट कर सकते हैं. यह एक ऐसी स्‍कीम है, जो आपको लंबे समय में करोड़पति बना सकती है. साथ ही टैक्‍स का भी लाभ देती है.

पोस्‍ट ऑफिस की योजना
पोस्‍ट ऑफिस की योजना

पोस्‍ट ऑफिस के तहत कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से एक पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) भी है. यह एक ऐसी योजना है, जो लोगों को करोड़पति बना सकती है. लेकिन इसके लिए नियमित अंतराल पर निवेश करना जारी रखना होगा. यह लंबे समय से एक आकर्षक ब्‍याज देने वाली योजना बनी हुई है. साथ ही इसमें टैक्‍स बेनिफिट भी मिलता है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी डिटेल और कैसे आप इसमें निवेश करके हर महीने मोटी रकम कमा सकते हैं? 

पीपीएफ एक शानदार निवेश विकल्‍प है, जिसमें निवेश के लिए 15+5+5 रणनीति आप बना सकते हैं और 25 साल में 1.03 करोड़ का फंड जमा कर सकते हैं. इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर माह 61 हजार रुपये मिल सकते हैं. 

पीपीएफ योजना में ब्‍याज
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सालाना आधार पर 7.1% की ब्‍याज मिलता है. पीपीएफ में निवेश करने से आयकर अधिनियम 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स छूट क्‍लेम किया जा सकता है, जिससे टैक्‍स कम होता है. 

पीपीएफ योजना में कैसे बन सकते हैं करोड़पति? 
अगर आप भी अपने रिटायरमेंट में मोटा अमाउंट चाहते हैं तो PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) की 15+5+5 रणनीति आपके लिए एक बेहतरीन योजना हो सकती है. इस योजना में कम से कम न्‍यूनतम मैच्‍योरिटी पीरियड 15 साल होता है और अगर आप लगातार 15 साल तक PPF में निवेश करते हैं और फिर दो बार 5 से 5 साल की एक्‍सटेंशन लेते हैं तो कुल 25 साल में आप करीब 1.03 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं. इस फंड पर आपको हर महीने करीब 61000 रुपये मिल सकते हैं. 

पहले 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करने पर (15 x 1.5 लाख) 22.5 लाख निवेश करेंगे. 7.1% की ब्याज दर के साथ 15 साल बाद फंड 40.68 लाख हो जाता है. इसमें 18.18 लाख रुपये ब्‍याज से मिलेगा. इसके बाद अगर आप बिना कोई नया निवेश किए 5 साल और ये रकम छोड़ देते हैं तो 20 साल बाद 57.32 लाख रुपये जमा हो जाएंगे, जिसमें 16.64 लाख रुपये ब्‍याज से मिल जाएगा. यही पैसा अगर आप 5 साल और तक रखें तो कुल 80.77 लाख रुपये होंगे. इसमें से 23.45 लाख रुपये आपकी बचत से मिला एक्‍स्‍ट्रा अमाउंट होगा. लेकिन अगर आप 10 और सालों तक 1.5 लाख रुपये सालाना जोड़ते रहें तो कुल अमाउंट 1.03 करोड़ रुपये हो जाएगा. 

61 हजार रुपये की पेंशन
25 साल पूरे होने पर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में 1.03 करोड़ रुपये के फंड को जारी रख सकते हैं. इस अमाउंट पर आपको हर साल 7.1 फीसदी का ब्‍याज मिलता रहेगा. हर साल 7.1 फीसदी ब्‍याज पर करीब 7.31 लाख रुपये बनेंगे, जिसका मतलब है कि आप हर महीने करीब 60,941 रुपये कमा सकते हैं. खास बात यह है कि आपका मूल फंड 1.03 करोड़ रुपये उतना ही रहेगा. 

किसे कब करना चाहिए PPF में निवेश? 
इस सरकारी योजना में कोई भी कभी भी निवेश कर सकता है और मोटा अमाउंट पा सकता है. अगर आप नाबालिग को निवेश करना हो तो वह अपने पैरेंट की मदद से निवेश कर सकता है.  अकाउंट खोलने के लिए आपके पास न्यूनतम राशि 500 रुपये कि होनी चाहिए. इसमें आपको जॉइंट अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं मिलती आप केवल व्यक्तिगत खाते खोल सकते है.  

