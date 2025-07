तुहिन कांत पांडे बोले- SEBI का सिस्टम मजबूत, अमेरिकी फर्म Jane Street से वसूला जाएगा पूरा पैसा

Jane Street Ban: सेबी ने जेन स्ट्रीट और इसके सहयोगियों को भारतीय प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और बैंक निफ्टी इंडेक्स में हेरफेर के जरिए ₹4,843 करोड़ की कथित अवैध कमाई को जब्त करने का आदेश दिया.

