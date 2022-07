अब होगी बचत ही बचत, भूल जाइए गाड़ी का महंगा बीमा, IRDAI ने बनाए ये नए नियम

अगर आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी का बीमा बहुत महंगा है. हर साल इस पर अच्छी-खासी रकम खर्च करनी होती है. तो ये खबर आपके लिए है, यानी अब आप गाड़ी का महंगा बीमा भूल जाइए, क्योंकि बीमा रेग्युलेटर IRDAI ने इससे जुड़े कुछ नए नियम बनाए हैं जो आपकी बचत ही बचत कराएंगे...

टेक्नोलॉजी से बचेंगे पैसे

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने टेक्नालॉजी पर आधारित ऐसी व्यवस्था बनाई है जो आपकी गाड़ी के बीमा का प्रीमियम अमाउंट कम कर सकती है. बीमा रेग्यूलेटर ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए Pay as You Drive और Pay How You Drive जैसे कॉन्सेप्ट पेश किए हैं.

क्या हैं ये नए कॉन्सेप्ट

इरडा ने जो नए कॉन्सेप्ट पेश किए हैं, वो दरअसल किसी कस्टमर के गाड़ी चलाने की आदतों के आधार पर उसके वाहन बीमा का प्रीमियम तय करने की सुविधा देता है. ये एक तरह के टेलीमेटिक्स बेस वाहन बीमा प्लान होते हैं. ये आपके गाड़ी चलाने की आदत के साथ-साथ उसके इस्तेमाल करने के तरीके के आधार पर प्रीमियम के अमाउंट को कम-ज्यादा करने की सुविधा देते हैं.

इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को अब एड-ऑन देने की इजाजत दे दी है. इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है. इन एड-ऑन की वजह से लोग बीमा प्रीमियम तय करने के लिए अपनी ड्राइविंग आदतों का फायदा उठा सकते हैं.

एक से ज्यादा गाड़ी के मालिकों को भी फायदा

इरडा ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि यदि किसी के पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो वह व्यक्ति टेलीमेटिक्स बेस्ड बीमा प्लान्स का फायदा उठा सकता है. वह केवल एक इंश्योरेंस प्रीमियम देकर दोनों गाड़ियों के लिए बीमा ले सकता है, हालांकि गाड़ी का प्रीमियम उसके द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या पर निर्भर करेगा.

खराब गाड़ी चलाने वालों के लिए ज्यादा प्रीमियम

इरडा के नए नियमों के हिसाब से अगर आप खराब या रैश ड्राइविंग करते हैं तो आपको बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होगा. नियमों के हिसाब से आजकल अधिकतर गाड़ियां कई कनेक्टेड फीचर्स के साथ आती हैं, ऐसे में आपके ड्राइविंग करने के तौर तरीके की निगरानी GPS System और कई कनेक्टेड फीचर्स से होगी. वहीं टेलीमेटिक्स से जुड़ा एक छोटा डिवाइस आपकी गाड़ी में लगाया जाएगा जिससे बीमा कंपनियां आपके गाड़ी चलाने के तौर-तरीकों की जानकारी एक मोबाइल ऐप के जरिए पा सकेंगी.