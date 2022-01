10 मिनट में बिना किसी खर्चे के बनवाएं PAN Card, घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई

आज के समय में पैन कार्ड (PAN Card) महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. जो आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का अनोखा अल्फान्यूमेरिक नंबर है. इसकी जरूरत हर छोटे-बड़े कामों में पड़ती है. अब आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

आप केवल 10 मिनट में इंस्टैंट ई-पैन कार्ड (Instant E-Pan Card) बिना किसी खर्चे के बनवा सकते हैं. आपको केवल अपना आधार नंबर (Aadhaar Number) और पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार नंबर से लिंक हो, उसकी जरूरत होगी.

इंस्टैंट ई-पैन आवेदन करने के लिए जरूरी बातें

आवेदक के पास एक वैध आधार होना चाहिए जो किसी अन्य पैन से लिंक नहीं हो. इसके लिए मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत होना चाहिए. यह एक पेपरलेस प्रक्रिया है और आवेदकों को कोई दस्तावेज जमा करने या अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है. आवेदक के पास दूसरा पैन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक से अधिक पैन रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

इंस्टैंट ई-पैन कार्ड ऐसे बनवाएं

इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग के बेवसाइट incometax.gov.in जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर our services पर जाकर see more पर क्लिक करें. आगे आप instant Pan Card के लिए अप्लाई करें. इसके बाद अपना आधार नंबर डालें फिर लिंक्ड मोबाइल फोन पर OTP आएगा, उसे डालें. उसके बाद आप ई-मेल आईडी डालकर अपना ID Generate करें.

इसके बाद ई-केवाईसी (KYC) डेटा को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की मदद से आपको तुरंत पैन नंबर मिल जाएगा. जिसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें.