IDFC फर्स्ट बैंक का एक और आकर्षक ऑफर, 9% सालाना ब्याज पर पेश किया क्रेडिट कार्ड 

बैंकिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र के IDFC फर्स्ट बैंक ने एक और धमाका कर दिया है. बैंक सिर्फ सालाना 9 फीसदी तक के ब्याज वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है. इसके पहले सेविंग एकाउंट पर 7 फीसदी तक ब्याज देकर बैंक हलचल मचा चुका है.

गौरतलब है कि अभी तक ज्यादातर बैंक क्रेडिट कार्ड पर सालाना 30 से 42 फीसदी का भारी ब्याज लेते हैं. ऐसे में 9 फीसदी तक ब्याज की पेशकश कर IDFC फर्स्ट बैंक ने इस सेक्टर में हलचल मचा दी है.

किसे मिलेगा 9 फीसदी पर क्रेडिट कार्ड

बैंक ने कहा है कि उन युवा ग्राहकों को 9 फीसदी के बेहद कम ब्याज दर का फायदा मिलेगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड यानी क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा होगा. यही नहीं बैंक ने 45 दिन के फ्री क्रेडिट पीरियड के दौरान कैश निकालने पर किसी तरह के ब्याज न लेने का भी निर्णय लिया है.

ज्यादातर बैंक लेते हैं मोटा ब्याज

गौरतलब है कि ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनियां 1.99 से 3.5 फीसदी तक महीने यानी सालाना 42 तक ब्याज ले रही हैं. बैंक इस आक्रामक रणनीति से उन धनी युवाओं को लुभाना चाहता है जो शॉपिंग पर अच्छा खर्च करते हैं और जिनका क्रेडिट रिकॉर्ड बढ़िया है.

पांच तरह के कार्ड

बैंक पांच तरह के क्रेडिट कॉर्ड लॉन्च करने जा रहा है, जिनमें मंथली 0.75 से 2.99 फीसदी यानी 9 फीसदी से लेकर 35.88 फीसदी तक सालाना ब्याज होगा. इन कार्ड का नाम होगा- FIRST मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, FIRST क्लासिक क्रेडिट कार्ड, FIRST सलेक्ट क्रेडिट कार्ड, FIRST वेल्थ क्रेडिट कार्ड और एम्प्लॉयी क्रेडिट कार्ड.

इसके पहले IDFC फर्स्ट बैंक ने बचत खातों पर 1 लाख रुपये से कम की जमा में भी 7 फीसदी का ब्याज देकर चौंका दिया था. उसने अपने प्रतिद्वंद्वी बैंकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा भी दे दी है.

यह बढ़त बैंक ने 1 जनवरी 2021 से ही लागू कर दी है. इसके पहले बैंक एक लाख से कम रकम पर 6 फीसदी तक का ब्याज दे रहा था. गौरतलब है कि ज्यादातर बैंक बचत खातों पर 3 से 4 फीसदी का ब्याज देते हैं.