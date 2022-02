LIC PAN link deadline: आज आखिरी मौका, इस काम से चूके तो नहीं कर पाएंगे LIC IPO में अप्लाई

Last date to link PAN with LIC policy: सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का मेगा आईपीओ (LIC IPO) मार्च में आने वाला है. सरकार इस आईपीओ में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. इसके लिए आईपीओ का ड्राफ्ट (LIC IPO Draft) पहले ही नियामक सेबी (SEBI) को सौंपा जा चुका है. खबरों के अनुसार, सेबी से अगले 1-2 सप्ताह में ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती है. ड्राफ्ट के अनुसार, इस आईपीओ में 10 फीसदी हिस्सा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स (LIC Policy Holders) के लिए रिजर्व रहेगा. हालांकि पॉलिसी होल्डर्स को इस रिजर्व कैटेगरी का लाभ उठाने के लिए अपनी पॉलिसी के साथ पैन को लिंक करना होगा, जिसकी डेडलाइन आज समाप्त हो रही है.

पैन लिंक हुआ तो शेयर अलॉट होने के चांस ज्यादा

एलआईसी ने आईपीओ से जुड़े सवालों को लेकर हाल ही में एक एफएक्यू इश्यू किया है. एफएक्यू में कहा है कि उसके जो पॉलिसी होल्डर्स रिजर्व कैटेगरी वाले शेयर खरीदना चाहते हैं, वे पॉलिसी के साथ पैन को लिंक कर लें. इसके लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है. यानी तक जो लोग पॉलिसी के साथ पैन को लिंक नहीं कर पाएंगे, उन्हें रिजर्व कोटा का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे लोगों को नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा. रिटेल कैटेगरी में ज्यादा बोलियां आती हैं, ऐसे में इस कैटेगरी में शेयर अलॉट होने के चांसेज कम हो जाते हैं.

लिंक कराने से मिलेगा डिस्काउंट भी

एलआईसी के प्रस्तावित आईपीओ में सरकारी बीमा कंपनी के कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर्स को फ्लोर प्राइस पर डिस्काउंट मिलेगा. यह डिस्काउंट कितना होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है. कंपनी ने कहा है कि वह आईपीओ लॉन्च होने के कम-से-कम 2 दिन पहले यह बता देगी. इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए भी पॉलिसी के साथ पैन को लिंक कर लेना जरूरी है. इससे एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स अन्य इन्वेस्टर की तुलना में सस्ते दाम पर आईपीओ के लिए बोली लगा सकेंगे.

ऐसे पॉलिसी के साथ पैन को करें घर बैठे लिंक:

सबसे पहले एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें.

होमपेज पर ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है. उस पर क्लिक करें.

अब नए विंडो में डॉक्यूमेंट को लेकर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. उन्हें पढ़कर प्रोसीड पर क्लिक करें.

इसके बाद पैन, पॉलिसी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैप्चा भरें.

अब रिक्वेस्ट ओटीपी ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को सबमिट करें.

ओटीपी सबमिट होते ही पॉलिसी के साथ पैन लिंक हो जाएगा.