LIC IPO: रिजर्व कैटेगरी में किसे मिलेगा फायदा? इन 10 ग्रुप पॉलिसी होल्डर्स को बिल्कुल नहीं

LIC का IPO अगले महीने आने वाला है. इस आईपीओ के तहत LIC ने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% शेयर रिजर्व रखा है. इस तरह LIC के पॉलिसी होल्डर्स को आईपीओ अप्लाई करने पर आवंटन के समय रिजर्व कैटेगरी का फायदा मिलेगा. इसके साथ ही इश्यू प्राइस पर डिस्काउंट भी मिलेगा. हालांकि, LIC ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के पॉलिसीहोल्डर्स सहित 10 ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के पॉलिसीधारकों को यह फायदा नहीं मिलेगा.

LIC ने जारी किया स्पष्टीकरण

सोमवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई थी कि 'PMJJBY के पॉलिसीहोल्डर्स' रिजर्व कैटेगरी में डिस्काउंट के साथ LIC IPO को सब्सक्राइब करने के लिए एलिजिबिल हैं. इस पर देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने देर रात स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि PMJJBY ही नहीं बल्कि नौ अन्य पॉलिसी के पॉलिसीहोल्डर्स भी यह बेनिफिट प्राप्त करने लिए एलिजिबल नहीं हैं.



इन पॉलिसीज में LIC का New One Year Renewable Group Term Assurance Plan-1, LIC's New One Year Renewable Group Term Assurance Plan-2, LIC's Single Premium Group Insurance, LIC का ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, LIC's One Year Renewable Group Micro Term Assurance Plan, LIC's New Group Gratuity Cas Accumulation Plan, LIC's New Group Leave Encashment Plan, LIC's New Group Supernnuation Cash Accumulation Plan, Group Immediate Annuity और Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana शामिल हैं.



PMJJBY के बारे में जानिए

इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी. इस पॉलिसी के तहत 18-50 साल के बीच पॉलिसीहोल्डर को सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को किसी भी वजह से मौत पर दो लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है. इसके लिए सालाना 330 रुपये का प्रीमियम अमाउंट अकाउंट से ऑटो-डेबिट होता है.

LIC IPO कब आएगा (LIC IPO Date)

सरकार चालू वित्त वर्ष के आखिरी महीने में LIC का IPO लाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है. कंपनी IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कर चुकी है. इस IPO के जरिए सरकार LIC की अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 63 हजार करोड़ रुपये जुटाएगी. LIC का IPO सरकार के विनिवेश लक्ष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है.