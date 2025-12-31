scorecardresearch
 
अब आगे क्‍या? आज चांदी 17000 रुपये सस्‍ती, सोने में भी बड़ी गिरावट 

Gold-Silver Rate: सोने और चांदी के दाम में आज बड़ी गिरावट देखी गई है. चांदी के दाम आज 17000 रुपये कम हुए हैं और यह 2,34,012 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं.

सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार को आई बड़ी गिरावट (Photo: Reuters)
सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार को आई बड़ी गिरावट (Photo: Reuters)

सोने और चांदी के दाम में बुधवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर एक ही दिन में गोल्‍ड-सिल्‍वर के रेट भरभराकर टूटे हैं. चांदी की कीमत 5 मार्च फ्यूचर के लिए 17000 रुपये गिर चुकी है. जबकि मंगलवार को इसमें 16000 रुपये की तेजी आई थी.

MCX पर सिल्‍वर की कीमत 17000 रुपये कम होकर 2,34,012 रुपये प्रति किलो है. वहीं गोल्‍ड की बात करें तो 5 फरवरी फ्यूचर के लिए सोने की कीमत करीब 1700 रुपये कम होकर 1,34,982 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. माना जा रहा है कि यह गिरावट साल के आखिरी दिन मुनाफावसूली के कारण हुई है. 

रिकॉर्ड हाई से कितना सस्‍ता हुआ सोना और चांदी? 
चांदी का रिकॉर्ड हाई लेवल 2,54,174 रुपये प्रति किलो है, जो अब घटकर 2,34,012 पर आ चुका है. इसका मतलब है कि चांदी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 20,000  रुपये से ज्‍यादा सस्‍ती हुई है. सोने का रिकॉर्ड हाई लेवल 1, 40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो 1,34,982 रुपये हो गया है. इसका मतलब है कि गोल्‍ड की कीमत में 5000 रुपये से ज्‍यादा की कमी आई है.

आज क्‍यों आई सोने और चांदी के दाम में कमी? 

प्रॉफिट बुकिंग: सोने और चांदी के दाम पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड हाई पर थे, जिस कारण निवेशकों को डर था कि इसमें बड़ी गिरावट आई तो मुनाफा कम हो सकता है. ऐसे में सोने और चांदी में बिकवाली हुई है. 

वॉल्यूम और तकनीकी करेक्शन: सोने और चांदी के रेट में इस साल जबरदस्‍त तेजी आई है. इतनी तेजी के बाद वॉल्‍यूम में कमी आई है और तकनीकी स्‍तर पर करेक्‍शन दिखा है यानी कीमते थोड़ी नीचे आई हैं. 

इंटरनेशनल मार्केट का असर: सोने और चांदी के दाम में कटौती का एक बड़ा कारण यह भी है कि ग्‍लोबल स्‍तर पर सोना-चांदी के दाम कम हुए हैं, क्‍योंकि CME जैसे बड़े एक्सचेंज ने मर्जिन बढ़ाया है. जिस कारण ट्रेडर्स को ज्‍यादा कैपिटल रखना पड़ा और कई लोगों ने बिकवाली की है. 

डॉलर में तेजी: डॉलर मजबूत होता है या वैश्विक तनाव कम होता है, तो सुरक्षित निवेश जैसे सोना-चांदी की मांग थोड़ी गिर सकती है, जिससे कीमती धातुओं के दाम कम हो सकते हैं. 

आगे रहेगी तेजी? 
एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें अभी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर हैं, लेकिन अब इसमें मुनाफावसूली शुरू हो चुकी है. हालांकि अगर आप लॉन्‍गटर्म नजरिए से निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो गिरावट पर थोड़ा-थोड़ा सोना खरीदकर निवेश कर सकते हैं. लॉन्‍गटर्म के लिए यह सुरक्षित निवेश हो सकता है. 

(नोट- किसी भी कीमती धातु में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. aajtak.in किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है.)

---- समाप्त ----
    Advertisement