Gold-Silver New Rates: चांदी का चीन कनेक्शन... आज ₹14000 महंगी, लेकिन अचानक सस्ता हुआ सोना

Gold Rate Fall: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोमवार को काफी दिनों बाद शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन चांदी अभी भी गदर काट रही है और चीन से आ रहीं खबरों ने इसका भाव बढ़ाने का काम किया है.

चांदी की कीमत सोमवार को खुलते ही उछली. (Photo: Reuters)
चांदी की कीमत सोमवार को खुलते ही उछली. (Photo: Reuters)

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) ने इस साल 2025 जमकर गदर मचाया है. सोना तो चमका ही है, लेकिन चांदी की रफ्तार ने सबकों चौकाने का काम किया है और ये सिलसिला साल के खत्म होते-होते भी जारी है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को एमसीएक्स पर चांदी का रेट (MCX Silver Rate) खुलने के साथ ही 14000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चढ़ गया और 1 kg Silver Price 2.54 लाख रुपये के पार निकल गई. हालांकि, राहत भरी खबर सोने के भाव को लेकर आई. सोने का वायदा भाव खुलते ही फिसलकर (Gold Rate Fall) रेड जोन में ट्रेड करता दिखा. 

थमने का नाम नहीं ले रही चांदी
चांदी की कीमतें (Silver Price) थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते सप्ताह के चार कारोबारी दिनों में ही सिल्वर रेट 32000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चढ़ गया था. तो वहीं सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार की शुरुआत होते ही Silver Rate अपने पिछले बंद 2,39,787 रुपये की तुलना में उछलकर 2,54,174 रुपये के नए हाई लेवल पर पहुंच गया. इस हिसाब से देखें, तो ओपनिंग के साथ ही ये कीमती धातु 14,387 रुपये महंगी हो गई. 

खुलते ही सस्ता हो गया सोना
एक ओर जहां चांदी की कीमत और इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोने में सोमवार को सुस्ती देखने को मिली है. खुलने के साथ ही 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला MCX Gold Rate 1,39,501 रुपये प्रति 10 ग्राम तक फिसल गया, जो इसके पिछले बंद भाव 1,39,873 रुपये की तुलना में 372 रुपये की गिरावट (Gold Price Fall) है. हालांकि, जिस तेजी से सोने का भाव बढ़ा है, उसकी तुलना में ये गिरावट मामूली ही है, लेकिन राहत भरी कही जा सकती है. 

Silver में तेजी का China कनेक्शन 
बात करें चांदी की कीमत में इस जोरदार तेजी (Silver Price Rise Reason) के बारे में, तो इसके एक नहीं बल्कि कई कारण नजर आते हैं. अमेरिका डॉलर के कमजोर होने और फेड रेट ट की उम्मीदों ने निवेशकों को फिर से सुरक्षित ठिकाने के तौर कीमती धातुओं की ओर मोड़ा है. चांदी की बात करें, तो खासतौर पर इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड (Silver Demand) लगातार बढ़ रही है, जबकि सप्लाई नहीं हो पा रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स तक सभी में सिल्वर का यूज है और इससे इसकी डिमांड का अंदाजा लगाया जा सकता है.

वहीं दूसरी ओर चीन की चांदी पर सख्ती (China On Silver) की खबरों ने इसे और रफ्तार देने का काम किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक चीन नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से Silver Export पर सख्ती करने की तैयारी में है. जिनपिंग सरकार इसका एक्सपोर्ट लाइसेंस को लेकर नियम लागू कर सकता है, जिससे इसका निर्यात सीमित हो सकता है.

दुनिया के सबसे अमीर इंसान (World's Richest Person) और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने भी चांदी की कीमतों पर चिंता जताई है. दि गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने एक ट्विटर (अब X) पोस्ट में लिखा है कि, 'यह अच्छा नहीं है, कई इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं में चांदी की आवश्यकता होती है.'

