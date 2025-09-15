अंकुर की सैलरी सिर्फ 50 हजार, लेकिन इस फॉर्मूले से बन सकते हैं 15 करोड़ के मालिक... आप भी आजमाएं

अंकुर की उम्र 25 साल है, वो पिछले करीब 5 साल से जॉब कर रहा है. सैलरी भी 50 हजार रुपये महीने पहुंच गई है. अभी तक तो अंकुर सारा पैसा घर-परिवार में खर्च कर देता है. लेकिन अब वो कुछ पैसा बचाना और सही जगह पर उसे लगाना चाहता है.

दरअसल, अंकुर की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन अगले कुछ साल में शादी करनी है, फिर कुछ वर्षों के बाद घर खरीदना है. यानी फ्यूचर में कब क्या करना है, इस बारे में उसे पूरी जानकारी है? लेकिन उसे कितना पैसा सैलरी में से बचाना है और उसे कहां निवेश करना है, जिससे अच्छा रिटर्न मिले. इसे बारे में जानकारी नहीं है.

वैसे अंकुर ने सैलरी में से 20 फीसदी राशि यानी 10 हजार रुपये बचाना शुरू कर दिया है. फिलहाल ये राशि उनके बैंक अकाउंट (Bank Account) में जमा है. अंकुर जानना चाहता है कि 50 हजार की सैलरी में से 10 हजार रुपये सेविंग काफी है, या फिर इससे ज्यादा बचाने की जरूरत है.

50 हजार सैलरी वालों के लिए ये फॉर्मूला

दरअसल, वित्तीय नियम कहता है कि अगर किसी की सैलरी 50 हजार रुपये है, तो उसे कम से कम 30 फीसदी यानी 15 हजार रुपये महीने बचाना चाहिए. इस हिसाब से अंकुर को 10 फीसदी और सेविंग की जरूरत है. अंकुर चाहें तो इससे ज्यादा भी सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं. अंकुर रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग करना चाहते हैं.

वित्तीय हिसाब से देखें तो अंकुर अभी जो पैसे बचा रहे हैं, उसे सेविंग अकाउंट (Saving Account) में रखने से कोई मोटा ब्याज नहीं मिल रहा है. इसलिए उन्हें इस पैसे को म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में SIP करना चाहिए. क्योंकि अभी उनकी उम्र 25 साल है, और वो लंबी अवधि तक निवेश के लिए भी तैयार हैं.

SIP की ताकत

अब म्यूचुअल फंड की गणित से समझते हैं कि 10,000 रुपये महीने की SIP पर कितना मोटा पैसा बनेगा. अगर अंकुर मंथली 10 हजार रुपये SIP करते हैं तो SIP Calculator के अनुसार 10 साल में 12% रिटर्न के हिसाब से उन्हें कुल 23,23,391 रुपये मिलेंगे. जबकि 15% सालाना ब्याज के हिसाब कुल 27,86,573 रुपये मिलेंगे. इस दौरान 10 साल में अंकुर को कुल 12 लाख रुपये का निवेश करना होगा.

लेकिन जैसे निवेश का वक्त बढ़ता है, रिटर्न चौंका देता है. 20 साल तक 10 हजार रुपये महीने SIP करने पर 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से ही अंकुर करोड़पति बन जाएंगे, उन्हें कुल 99,91,479 रुपये (करीब 1 करोड़ रुपये) मिलेंगे. वहीं अगर रिटर्न 15 फीसदी के हिसाब से मिलता है तो 20 साल में 1,51,59,550 रुपये मिलेंगे. वो इस राशि का इस्तेमाल घर खरीदने समेत दूसरे खर्चों पर कर सकते हैं.

अब आखिर में 30 साल का आंकड़ा देखते हैं. अगर अंकुर अगले 30 साल तक बिना रुके 10 हजार रुपये मंथली SIP करते हैं, तो 12 फीसदी सालाना ब्याज के हिसाब से उन्हें कुल 3,52,99,138 रुपये (साढ़े 3 करोड़) मिलेंगे. अब 15 फीसदी के हिसाब से 30 साल तक 10 हजार के निवेश पर कुल 7,00,98,206 रुपये (7 करोड़ रुपये) मिलेंगे. यानी जब अंकुर की उम्र 55 साल होगी तो उनके पास 7 करोड़ रुपये से ज्यादा होंगे.

यहां अंकुर ही नहीं, दूसरे लोग भी SIP की ताकत को समझ सकते हैं. सिर्फ 10 हजार महीने की SIP पर 30 साल के बाद अंकुर के पास 7 करोड़ रुपये होंगे. इसे वो रिटायरमेंट फंड के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही अगर घर-गाड़ी खरीदने का प्लान है, तो वो भी संभव हो सकता है.

आमदनी बढ़ने के साथ, निवेश भी बढ़ाएं

वैसे वित्तीय जानकार सलाह देते हैं कि आमदनी बढ़ने के साथ-साथ निवेश को बढ़ाना चाहिए. नियम के मुताबिक अंकुर को हर साल SIP की राशि में 10 फीसदी का इजाफा करना चाहिए. जिससे वो अपने बड़े से बड़े वित्तीय गोल हासिल कर लेंगे.

इस हिसाब अगर अंकुर निवेश की शुरुआत 10 हजार रुपये महीने करता है, और उसमें सालाना 10 फीसदी का इजाफा करता है, तो 30 साल में कुल 15,02,22,698 रुपये (15 करोड़ रुपये से ज्यादा) मिलेंगे. ये 15 फीसदी सालाना रिटर्न के हिसाब कैलकुलेट किया गया है. ऐसे में हर किसी को कमाई की शुरुआत से ही SIP के बारे में सोचना चाहिए. छोटे-छोटे निवेश से भी मोटा फंड जुटाया जा सकता है. बस बचत और सेविंग को लेकर इच्छाशक्ति जरूरी है.

बचत से पहले अंकुर को कुछ वित्तीय नियम को फॉलो करना होगा. कहां कितना खर्च करें, कम आमदनी वालों के लिए 50-30-20 Rule (Income Management) बढ़िया काम करता है. अंकुर पर भी इस नियम को लागू करके देखते हैं.

50% (₹25,000)– जरूरी खर्च (किराया, खाना, बिल, EMI, ट्रांसपोर्ट वगैरह)

20% (₹10,000)– लाइफस्टाइल खर्च (शॉपिंग, ट्रैवल, बाहर खाना, शौक)

30% (₹15,000) – सेविंग्स + निवेश

ऊपर हमने अंकुर को सलाह दी है कि सेविंग के 15 हजार में से 10 हजार रुपये मंथली SIP करें, इसके अलावा 5 हजार रुपये को Gold ETF, PPF और थोड़ा-थोड़ा करके सीधे इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं. इससे पोर्टफोलियो का संतुलन भी बना रहेगा और बेहतर रिटर्न की उम्मीद भी की जा सकती है.

सबसे अच्छी बात ये है कि अंकुर की उम्र अभी 25 साल है, और अगर वो थोड़ा-थोड़ा करके की निवेश करते हैं, तो लंबी अवधि में बड़ा फंड जुटा लेंगे. क्योंकि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का शानदार फायदा मिलता है.

(नोट: म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

