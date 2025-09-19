scorecardresearch
 

DA Hike: दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले, इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता!

सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार, केंद्रीय कर्मचा‍रियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा कर सकती है. यह बढ़ोतरी 3 फीसदी की हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा.

Advertisement
X
केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में सरकार. (Photo: ITG)
केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में सरकार. (Photo: ITG)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, दिवाली पर इन लोगों को तोहफा मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिवाली के आसपास जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है. अभी सरकारी कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है. अगर सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो DA बढ़कर 58% हो जाएगा. 

सरकार के इस फैसले के लागू होने के बाद 50 लाख से ज्‍यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. सरकार हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 बार इजाफा करती है. पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी मानी जाती है. 

साल 2025 की पहली बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन अभी जुलाई में इजाफा नहीं किया गया है, जिसका इंतजार है. उम्‍मीद है कि द‍िवाली के मौके पर सरकार कर्मचारियों को तोहफा देगी. 

सम्बंधित ख़बरें

दिवाली पर तोहफा... सरकार बढ़ा सकती है 3% महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले! 
8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग पर टिकी नजर, 18 हजार से बढ़कर 51000 हो सकती है बेसिक सैलरी! 
8th Pay Commission
1 जनवरी 2026 से देश में लागू होगा 8th Pay Commission, अब सरकार ने दी एक और बड़ी खबर 
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग से सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी! 
7th Pay Commission
Government Employees को मिलेगा बड़ा तोहफा? 

3 फीसदी तक हो सकती है बढ़ोतरी
एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि इस बार महंगाई भत्ते में इजाफा होने की संभावना ज्‍यादा है, क्‍योंकि हाल के महीनों में महंगाई में कमी आई है. महंगाई आंकड़ों के मुताबिक, एक्‍सपर्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बढ़ोतरी 3% की हो सकती है.

कैसे तय होता है महंगाई भत्ता? 
महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है. यह आंकड़ा हर महीने लेबर ब्‍यूरो की ओर से जारी किया जाता है. सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW औसत को लेकर एक खास फॉर्मूला लागू करती है. यह फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग के तहत बनाया गया है. DA (%)= [(12 माह का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100

Advertisement

कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा 
सरकार अगर 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो एंट्री लेवल कर्मचारी को बेसिक सैलरी 18000 रुपये पर पहले 9,900 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था. अब यह बढ़कर 10,440  रुपये हो जाएगा. इसका मतलब‍ है कि कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने ₹540 की अतिरिक्त कमाई होगी. वहीं सालाना की बात करें तो इन कर्मचारियों और पेंशनर्स को सालाना लगभग 6480 रुपये का फायदा होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement