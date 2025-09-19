केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, दिवाली पर इन लोगों को तोहफा मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिवाली के आसपास जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है. अभी सरकारी कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है. अगर सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो DA बढ़कर 58% हो जाएगा.

सरकार के इस फैसले के लागू होने के बाद 50 लाख से ज्‍यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. सरकार हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 बार इजाफा करती है. पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी मानी जाती है.

साल 2025 की पहली बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन अभी जुलाई में इजाफा नहीं किया गया है, जिसका इंतजार है. उम्‍मीद है कि द‍िवाली के मौके पर सरकार कर्मचारियों को तोहफा देगी.

3 फीसदी तक हो सकती है बढ़ोतरी

एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि इस बार महंगाई भत्ते में इजाफा होने की संभावना ज्‍यादा है, क्‍योंकि हाल के महीनों में महंगाई में कमी आई है. महंगाई आंकड़ों के मुताबिक, एक्‍सपर्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बढ़ोतरी 3% की हो सकती है.

कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है. यह आंकड़ा हर महीने लेबर ब्‍यूरो की ओर से जारी किया जाता है. सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW औसत को लेकर एक खास फॉर्मूला लागू करती है. यह फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग के तहत बनाया गया है. DA (%)= [(12 माह का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100

Advertisement

कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा

सरकार अगर 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो एंट्री लेवल कर्मचारी को बेसिक सैलरी 18000 रुपये पर पहले 9,900 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था. अब यह बढ़कर 10,440 रुपये हो जाएगा. इसका मतलब‍ है कि कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने ₹540 की अतिरिक्त कमाई होगी. वहीं सालाना की बात करें तो इन कर्मचारियों और पेंशनर्स को सालाना लगभग 6480 रुपये का फायदा होगा.

---- समाप्त ----