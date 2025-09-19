scorecardresearch
 

गोवा में बसने का है प्लान? जानें घर से खाने तक, कितना आएगा खर्चा

गोवा की सुनहरी रेत, नीले समंदर और सुकून भरी ज़िंदगी का सपना कौन नहीं देखता? अगर आप भी इस सपने को सच करना चाहते हैं, तो यहां जानें कि गोवा में बसने में घर से लेकर खाने तक का कितना खर्च आएगा.

गोवा के किन इलाकों में रहने का खर्च है कम? (Photo-ITG)

गोवा एक ऐसा शहर है, जहां छुट्टियां कभी खत्म नहीं होतीं और ज़िंदगी हर पल एक जश्न लगती है. बहुत से लोग यहां आते हैं, और फिर यहीं के होकर रह जाते हैं, लेकिन क्या गोवा में रहना उतना ही आसान है जितना यह लगता है? अगर आप रिमोट वर्कर हैं या यहां शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि खर्च कितना आएगा?  हम आपको बताते हैं कि गोवा में घर से लेकर खाने तक का बजट कैसे मैनेज किया जा सकता है.

गोवा में मकान का किराया इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं और किस तरह का घर चाहते हैं. पणजी, कैंडोलिम या कलंगुट जैसे लोकप्रिय इलाकों में 1BHK फ्लैट का किराया ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह तक हो सकता है, वहीं, मापुसा, मडगांव और पोंडा जैसे इलाकों में यह किराया ₹8,000 से ₹15,000 तक में मिल जाएगा.

2 Bhk फ्लैट का कितना किराया?

पणजी के वास्को डी गामा और पोरवोरिम जैसे इलाकों में 2BHK फ्लैट ₹20,000 से ₹35,000 तक के किराए में मिल सकते हैं.  डोना पाउला, कैंडोलिम में 3BHK फ्लैट का किराया ₹35,000 से ₹60,000 तक हो सकता है. अगर आप अकेले रहते हैं, तो मडगांव और मापुसा जैसे इलाकों में PG का किराया ₹6,000 से ₹12,000 तक हो सकता है.

खाने का खर्च

खाने का खर्च आपकी पसंद पर निर्भर करता है, अगर आप घर पर खाना बनाते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए महीने का राशन खर्च लगभग 4,000 से 6,000 रुपये तक हो सकता है. गोवा में खाने के बहुत विकल्प हैं. स्थानीय रेस्तरां में एक मील ₹200 से ₹500 तक में मिल सकता है. अगर आप अक्सर बाहर खाते हैं, तो यह खर्च ₹3,000 से ₹6,000 तक जा सकता है.

अन्य खर्चे

गोवा में सार्वजनिक परिवहन सीमित है, इसलिए ज़्यादातर लोग स्कूटर या बाइक किराए पर लेते हैं, जिसका मासिक किराया ₹3,000 से ₹5,000 तक हो सकता है.

कुल अनुमानित मासिक खर्च

अगर आप कम खर्च में रहना चाहते हैं, तो आपका मासिक खर्च 20,000 से 25,000 रुपये तक हो सकता है, अगर आप आराम से जीना चाहते हैं, तो मासिक खर्च 30,000 से 50,000 रुपये तक हो सकता है.

